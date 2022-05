Spravodajská televízia TA3 si po dlhom pandemickom období urobila svoju malú internú párty a poriadne to roztočila až do neskorých nočných hodín. Zabávali sa nielen moderátori, ale aj samotný generálny riaditeľ.

Zaspievať do areálu televízie, kde to vyzeralo ako na festivale, prišli horehronskí speváci a príchodom známeho Kmeťobandu to v televízii doslova vrelo. Nechýbali tombola, dobré jedlo, ale predovšetkým dobrá nálada, ktorá spájala ľudí pracujúcich denne v plnom nasadení. Na párty boli prítomné známe tváre ako Karolína Čičátková, Peter Bielik, Natália Babincová, Zuzana Martináková či Noro Dolinský. Medzi kolegov zavítal aj generálny riaditeľ Ján Svoboda.

Karolína Čičátková s kolegyňou Nikolou Detáriovou. Zdroj: Dávid Duducz

Prečítajte si tiež: