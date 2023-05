Vaša relácia má bohatú históriu. Ako vznikla myšlienka šteklivého projektu o sexe?

A.Š.: Inšpiroval som sa reláciou Sexíček z Českej republiky. Vytvoril som vlastný koncept, ktorý sa pozdával Borisovi Kollárovi (majiteľ Fun rádia, pozn. red.). Práve on nám s Máriom dal priestor vo Fun rádiu. S vysielaním sme začali už v roku 2004.

Z Fun rádia ste však museli po dvoch rokoch odísť, prečo?

A.Š.: Je to tak. My sme tak trocha migrovali z jedného rádia do druhého. Pre pokuty. Rada pre vysielanie a retransmisiu musela kvôli nám zmeniť zákon.

M.G.: Starým babkám sa nepáčilo, že otvorene hovoríme o sexe. Podávali na nás denne 100 sťažností.

Akú najvyššiu pokutu vám udelili?

A.Š.: To bola veľmi kuriózna situácia. Nevieme presne, akú najvyššiu pokutu naša relácia dostala, ale vieme, že za každé oficiálne podanie sťažnosti to bolo tak 200-tisíc korún. Pritom pri rovnakom porušení pravidiel mali konkurenčné rádiá tak 3-tisíc, maximálne 20-tisíc korún, čo bola najvyššia pokuta. Potom sme sa aj súdili, prečo my za rovnakú chybu máme o toľko vyššiu pokutu. Žiaľ, už nevieme, ako to dopadlo.

Relácia sa oficiálne obnovila po 13 rokoch. Nebáli ste sa, že ste stratili fanúšikov?

A.Š.: Keď sme opäť začali vysielať, mali sme obavy, kto nás vlastne bude počúvať. Náš starý fanklub predsa už dospel.

M.G.: Dnes funguje trend podcastov a relácií s podobnou tematikou je mnoho. Naši hostia však nemajú problém prísť do K-FUN, dokonca vieme, že sa tešia, lebo si nás pamätajú zo starých čias. Hlavne nechcú odísť (smiech), hovoria nám: To je tak krátko, to už máme za sebou?

Prečo je práve K-FUN taký úspešný koncept?

A.Š.: Naším cieľom nie je robiť bulvár či šíriť klebety. Ide skôr o osvetu pre mladých. Sex je súčasťou našich životov a myslíme si, že by nemal byť tabuizovaný. Človek sa o tom musí rozprávať, lebo potom sa ľudia dostávajú k informáciám zo zlých zdrojov, ako sú pornokanály. Tam sú informácie úplne zlé, skreslené.

M.G.: Sú to herci a v rukách majú scenár, ktorý s reálnym životom nemá vôbec nič spoločné. Chceme ukázať mladšej generácii, ako žijú známe osobnosti, aký majú sexuálny život a ako ich sexualita ovplyvňuje v živote.

Relácia sa vyznačuje zaujímavými hosťami. Je niekto, kto vám úplne zarezonoval v pamäti?

A.Š.: Boli u nás rôzni ľudia. Ešte vtedy začínajúci Rytmus, Sisa Sklovska, Tuli Vojtek, Ibi Maiga, Johnny Mečoch, Čistychov. Tak isto aj súťažiaci zo šou Vyvolení, Hotel Paradise či SuperStar. V novom šate máme za sebou niekoľko super hostí ako Dušan Cinkota, Jaro Slávik či Karin Haydu.

M.G.: Určili sme si cieľ, že každý štvrťrok budeme volať nejakého odborníka, sexuológa, psychológa, aby ľudia mali niečo aj z tej odbornej stránky. Teraz sme tu mali gynekológa, pána Mária Lužinského.

Stalo sa vám, že by vás niekto upozornil, aby ste sa vyslovene na niečo nepýtali?

A.Š.: Našim hosťom stále vysvetľujem, že nie na všetko musia otvorene odpovedať, nemusí to byť osobná skúsenosť. Stačí, ak vyjadria svoj názor. Aj „nie“ je odpoveď. My nikdy nikoho nenútime do ničoho. Ak niekto povie, že k tomuto sa nechce vyjadrovať, je to úplne v poriadku. Na začiatku sa vždy pýtame, či majú nejaké mantinely, či považujú niečo za tabu, a podľa toho sa odvíja naše vysielanie.

Zažili ste s nejakým z hostí aj nepríjemnú skúsenosť?

A.Š.: Sme dvaja moderátori, ktorí sa dopĺňajú. Občas sa jeden z nás spýta na niečo, čo nie je úplne na mieste, s ohľadom na nášho hosťa. Druhý si to všimne a vie promptne reagovať. Občas sa to stáva, ale z týchto skúseností sa aj my stále učíme. Nedávno, nechcem konkretizovať, sme sa jedného z hostí spýtali na bývalú kapelu. Dovtedy sme mali skvelú konverzáciu, ale touto otázkou som túto osobu natoľko šokoval, že sa úplne zasekol. Alebo inokedy sa docent Hormón tiež super „ukecaného“ hosťa spýtal na veľkosť prirodzenia. Po tejto otázke sa tak do seba uzavrel, že až do konca šou sme sa s ním trápili. To bol krok vedľa. Bol tu však dvakrát a druhýkrát to s ním šlo ako po masle. Je to individuálne. Na druhej strane sa nám stalo aj to, že niekto nášho hosťa vystresoval ešte predtým, než sem dorazil. Neustále mu volali rodičia a dohovárali mu, aby sem ani nechodil, že to bude hanba. Bál sa, ale prišiel a odvysielali sme to aj tak. Máme veľké šťastie na hostí, ktorí otvorene hovoria aj o negatívnych skúsenostiach. Sme im za to vďační. Napríklad Dušan Cinkota, ten nás poriadne prekvapil. Otvorene priznal isté veci, z ktorých by si mali mnohí brať príklad. Zo všeličoho sa dá poučiť a formovať si kvalitný život.

Aké máte najbližšie plány s reláciou? Chystáte prípadne nejaké novinky?

A.Š.: Chceme dať priestor aj ľuďom z LGBTI komunity. Kedysi sme na to priestor nemali a teraz, keď je už väčšia sloboda, určite to máme v pláne. Chceli by sme ukázať, že to nie je žiadna hanba, nie je to nedostatok ani choroba. Taký je život a každý si musí užiť život plnohodnotne a čo najpríjemnejšie, ako sa len dá.

M.G.: Máme nejakých hostí, ktorých si takpovediac šetríme, kým bude mať rádio celoslovenské pokrytie. Aktuálne máme naplánovaných asi 20 hostí. Jeden mesiac sa budeme vyslovene venovať politikom. Pozvanie prijal aj Braňo Mojsej, ktorý nám porozpráva o svojom „od základov“ zmenenom živote.