Švajdová Puškárová si to počas dní voľna namierila do prírody, ktorú zasypala Perinbaba. „V našej snehovej rozprávke. Neviem ako vy, ale ja milujem zimu. A teda koľko snehu do rána nasypalo! Wau! Prekrásna krajina a zázračne nás našiel aj Mikuláš,“ zverila sa Puškárová na Instagrame a priložila fotky z rozprávkovo zasneženej krajiny.

So snehom pomáhal Puškárovej syn Adamko. Zdroj: Instagram Zlatica Puškárová

Dve z nich zachytávajú jej manžela Patrika Švajdu. Toho by ste možno na prvý pohľad ani nespoznali. Maskuje sa pravou zimnou baranicou ako z Ruska a obuté má vysoké čižmy. Paťo, čo si si odbehol zo Sibíri? Ale treba uznať, že mu to pristane aj v takomto „ruskom“ prestrojení.

