Nové bývanie sa na obrazovkách JOJ-ky objavuje už takmer 16 rokov. Neodmysliteľnou súčasťou relácie je aj Voštinár, ktorý ľuďom pomáha hľadať ideálne bývanie. Moderátora sme nedávno stretli na mediálnej párty televízie a zaujímalo nás, či si diváci môžu byť istí programom nedeľných podvečerov. „Nové bývanie stále beží a aj sa nakrúca. Viem, že ste zachytili informáciu, že dôležitý človek z Nového bývania odchádza. Ľudia si mysleli, že som to ja. Tak nie, bol to Martin Čapo, ktorého vystriedal Janko Palenčár, prezident Národnej asociácie realitných kancelárii a on je tá novinka. Inak všetko zostáva po starom. Dokonca si myslím, že vizuálne by to mohlo byť o niečo krajšie, pretože sme zmenili techniku, ale to diváci až tak vidieť nebudú. Myslím si, že to bude na oko príjemnejšie,“ prezradil nám.

Vlado pomáha ľuďom hľadať ideálne bývanie už takmer neuveriteľných 16 rokov. Zdroj: TV JOJ

Dočkajú sa teda diváci aj ďalších nových častí? „Áno, minimálne v tej jesennej sezóne a verím, že aj v ďalšej. Nových častí máme už vyrobených dosť, takže si myslím, že od septembra sa diváci môžu tešiť na nové diely,“ dodal.

