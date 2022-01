Viktor bol kedysi na Instagrame aktívny takmer každý deň. Hovoril o dôležitosti triediť odpad, ukazoval ľuďom, ako správne vyhadzovať kartónové krabice, neustále zverejňoval videá, ako doma kompostuje či jazdí do práce aj z práce električkou. No odrazu akoby uťalo a na sociálnej sieti sa odmlčal. A až teraz zvrejnil dôvod.

Viktor Vincze začal jazdiť MHD. Zdroj: INSTAGRAM

,,Prečo sa tu objavujem už len sporadicky. Long story short – zelená transformácia sa podľa mňa nepodarí. A túto predpoveď mi síce postupne, ale napokon s istotou chrstla do očí pandémia. Klimatická a korona kríza majú mnoho spoločných parametrov, no najzákladnejším je, že na riešení oboch sa budeme musieť podieľať všetci spolu. A keď už dnes, pri neporovnateľne menšej hrozbe tu máme obrovské skupiny ľudí, ktorých nezaujíma, že tu nežijú sami, ale v komunite nazývanej spoločnosť, bolo by naivné si myslieť, že pri ďalšej kríze budú konať inak. Že odrazu pochopia, že ich vysnívaná sloboda sa končí tam, kde sa začína sloboda iného. Že na klimatickú krízu možno nebudú doplácať priamo oni, ale tí najslabší medzi nami. Že veda zrazu nebude „zapredaná“ a pred domy odborníkov sa bude chodiť maximálne ďakovať a prosiť o rady. A keď sa k tomu pridajú nereálne klimatické politiky a verejné ukazovanie prstom na každý eko prešľap ľudí, ktorí o prírode rozprávajú, som z toho jednoducho unavený," ozrejmil fanúšikom.

Viktor Vincze robil osvetu aj ohľadne separácie odpadu. Zdroj: https://www.instagram.com/p/CRmYCFdBxQV/

Profil si však rušiť nemieni. ,,Z Instagramu neodchádzam, ani s osvetou úplne nekončím, len jej nebude toľko, ako v minulosti. Každým dňom je každý z nás bližšie k smrti a ten obmedzený čas chcem vyplniť činnosťami, pri ktorých cítim vnútornú radosť a zmysel. Aktuálne napríklad nastavujem zelené procesy v Markíze, plánujem naďalej chodiť rozprávať o odpadoch či triediť a kompostovať aj doma, jazdiť MHD či nakupovať v sekáčoch, lebo to bez ohľadu na všetko považujem za správne. Pokračujem aj v náročnom leteckom vzdelávaní, keďže som sa na jeseň stal pilotom malých lietadiel. Teším sa aj na nové pracovné zážitky, ktoré ma čakajú a konečne aj na návrat na divadelné dosky. To všetko (a samozrejme aj Adelku) tu tento rok uvidíte. No viete z čoho by som mal napokon najväčšiu radosť? Keby sme sa tu stretli o 50 rokov a mohli by ste sa mi vysmiať, že som sa vo všetkom mýlil. Slovami bývalého prezidenta si ale myslím, že to bude radosť iná…," dodal.

Už za pár sekúnd ho zaplavili komentáre fanúšikov. ,,Ja si myslím, že to chce čas, aj keď ten čas už nemáme, ale každý dospeje do štádia, že si to uvedomí tiež. Tiež si na začiatku nechodil do roboty MHD, dozrel si na to a aj na názory," napísala mu fanúšička. Viktor si však naďalej stojí za svojím. ,,Presne tak - chce to čas a ten nemáme. Takmer žiaden ukazovateľ nenaznačuje zlepšenie stavu," reagoval pesimisticky Vinzce.

Prečítajte si aj: