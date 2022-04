Viktor, ste síce stabilným moderátorom Televíznych novín, ale uvádzať taký veľký projekt, akým je Let´s Dance, je určite o niečom inom. Ako ste sa v tom našli?

- Vnímam to ako skvelú novú skúsenosť, v ktorej sa snažím plávať a neutopiť, lebo som v prvom rade človek zo spravodajstva. Je to možno aj vôbec po prvý raz, že moderátor spravodajstva moderuje zábavnú šou. O to viac, že to je Let's Dance, najväčšia šou, ktorú pozerajú aj ľudia, ktorí možno od televízorov odišli, ale teraz túto šou pozerajú.

Moderátori Let's Dance Martina Zábranská a Viktor Vincze. Zdroj: tv markíza

Mali ste aj obavy z toho, ako vás prijmú ľudia?

- Pre mňa je to niečo veľmi nové, aj som sa bál, že ako to pôjde. Bol som aj v takej nepríjemnej pozícii vzhľadom k tomu, že predtým to moderovala moja žena a Pyco, ktorý je jeden z najobľúbenejších moderátorov, aj mojich. Je nemožné sa dostať do týchto koľají bez porovnávania a mohol by som sa možno pre istú časť publika aj roztrhnúť, mohol by som byť super, ale nikdy nebudem Pyco alebo Adela. Nebudem dostatočne dobrý na to, napriek tomu, že sa snažím vychádzať z toho, čo mi hovorí odborné televízne okolie, ktoré robí šou celý život a povedia mi, Viktor, takto sa nám to páči. Som veľmi rád, keď takéto niečo zaznie po prenose. Zaznieva to zatiaľ po každom prenose, čiže som veľmi vďačný, že ma do toho natiahli a že som sa dal presvedčiť, že som dostal túto šancu.



Dáva vám Adela nejaké rady? Rozoberáte doma svoj výkon?

- Máme to vzájomné. Pozrieme si prenos v zázname na Voyo alebo v sobotu v repríze, lebo aj ona chce vidieť seba, lebo aj pre ňu je to nová skúsenosť byť v úlohe porotkyne, keď nie ste odborný tanečník a zároveň hodnotíte ľudí, ktorí sú vašimi kamarátmi. Tá úloha nie je jednoduchá. Aj ona sa v tom hľadala, aj keď to môže znieť čudne, že Adela sa musí v niečom hľadať. Preto to pozeráme spolu, pozorujeme sa navzájom, že toto vyšlo, toto nevyšlo. Mávame postanalýzy, ale predtým mi Adela vyslovene rady nedávala.



Ale tak určite vám niečo musela poradiť...

- Skôr mi povie, že ako narábať so stresom, alebo ako narábať s tým, ako by som mal byť napojený na situáciu, ktorá sa aktuálne udeje. Ale konkrétne tipy sa nedajú preniesť, lebo vo finále to vždy musím urobiť ja. Môžem sa naučiť akési „barličky", ale to nefunguje. Moderovanie je strašne osobná skúsenosť, neprenosná, že akékoľvek rady by vlastne boli jej radami o tom, akoby to ona moderovala. A nikto iný to neurobí tak ako ona, a rovnako nikto iný to neurobí tak, ako to urobím ja bez ohľadu a to, či to je dobré alebo zlé. Neradíme sa o tom, ako to robiť.



S Adelou sa často pred kamerami doťahujete. Je to vždy spontánne?

- Nie je to nachystané, je to čaro toho momentu, aj to tuším raz v minulosti niekto spomínal, že to je neslušné, ako sa správam k žene a ako sa ona správa ku mne, ale toto je ľahkosť nášho bytia, že my to robíme aj bez toho, či sú tam kamery alebo nie.



Áno, možno pred kamery sa to niekedy nehodí....

- Bolo by možno čudné, keby sme nenarážali na tému manželstva, keď všetci vedia, že sme manželia. A zároveň je pravda, že tam je tenká hranica medzi tým, že to je ešte o. k. a kedy sme to už prestrelili. My sa ju tiež snažíme hľadať, ale nejako to neprežívame. Keď tam zaznejú nejaké reči o mužoch/ženách, o tom, že kto s kým... Koniec koncov, v zákulisí je Adelin ex Peťo Modrovský. Raz nás viezol aj domov. Ďalší jej ex Tomáš Bezdeda robí live vstupy. Sme tam taká rodinná atmosféra. Je to v pohode. Ako sa máme správať? Že ja sa teraz na Peťa nebudem pozerať? Alebo Adelke nikdy nič nepoviem z toho, čo by sme si povedali doma v rámci doťahovania? No nie!

O vás to je známe, že dobre vychádzate s Tomášom aj Petrom. Dá sa kamarátiť s manželkinými ex?

- Veď to je veľmi milé. Keď nás Peťo raz viezol domov, ja som z neho plakal od smiechu. Naše stretnutia vôbec nie sú čudné. Neexistuje tam žiadny náznak nejakého pnutia.



Máte trému pred moderovaním tejto šou?

- Ježišmaria. Mal som veľkú trému! A to som pred kamerami už niečo zažil. Pred prvým prenosom to bola jednoznačne najväčšia tréma a pred tými ďalšími je to už iný stres. Viem už približne, o čom to je.



