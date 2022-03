Štefana Chrappu – alebo pre mnohých skôr Pištu Vandala – si diváci obľúbili už v ankete Najväčší Slovák a neskôr aj v dokumentárnom cykle Slovenský panteón. O moderátorovi je dobre známe, že má blízko k Bohu a svojou silnou a oddanou vierou sa vôbec netají. Keď sa nevenuje natáčaniu, oblečie si koženú bundu a chytí gitaru. Je totiž frontmanom hardrockovej kapely Čad, s ktorou vystúpil aj na nedeľnom koncerte pre Ukrajinu. A zvolil si skutočne drsný outfit! Z jeho obrovských ostňov na koženke išiel hotový strach. Ale tento imidž k nemu jednoducho v tejto skupine patrí...

Štefan Chrappa, známy tiež pod pseudonymom Pišta Vandal. Zdroj: MATEJ KALINA

A áno, aj ako drsný metalista je silno veriaci. Na to, že takáto kombinácia k sebe vôbec nejde, je už zvyknutý. „Samozrejme, vysvetľujem to často. Býva to náročné, lebo ľudia si do vás projektujú svoje predstavy o viere. Lenže ako kresťan som súčasťou cirkvi, ktorá obrodzuje láskou svet a stavia univerzity, chrámy, hospice i nemocnice. Ako svojich predkov vnímam kresťanov, ktorých hádzali levom, kresťanov, ktorým stínali hlavy a posielali ich do väzení a vyhnanstiev. Dvetisíc rokov prenasledovania a kresťanstvo je stále tu. A metal? To je búrka, ktorú si nosím v srdci,” povedal nám dávnejšie Štefan, ktorý sa k Bohu obrátil až v puberte.

Prečítajte si tiež: