„Bol vysmiaty, neformálny a plný energie,“ hovorí Hauzer, ktorý na základe predošlých informácií o pápežovi a jeho verejných vystúpení takúto ľudskosť od Františka aj očakával. „Nešetril vtipmi, to by som nepredpokladal, že bude s novinármi vtipkovať a prekvapil ma tým, že jeho bezprostrednosť ide až tak ďaleko,“ spomína na nedávne chvíle novinár.

Moderátor RTVS bol na palube s pápežom Františkom. Zdroj: Pavel Neubauer

Do Ríma letel už dva dni pred plánovanou pápežovou návštevou, pretože, ako sám hovorí, všetky technické detaily sa dolaďovali priamo so zástupcami Vatikánu práve tam a veľký dôraz bol kladený na bezpečnosť, pričom všetko podliehalo prísnemu embargu. „Prešli sme si program bod po bode a boli sme vopred informovaní o každom detaile cesty,“ hovorí. Na palube bolo 75 novinárov, mnohí z nich mali skúsenosti bohaté skúsenosti s pápežskými cestami. „Novinár z agentúry Reuters, o ktorom pápež vtipkoval, že má pristávaciu dráhu na hlave, hovoril, že absolvoval už 140 takýchto ciest s tromi pápežmi, takže boli tam aj oveľa starší a skúsenejší novinári.“ Podľa Hauzera hodnotili novinári návštevu Slovenska veľmi pozitívne, vyzdvihovali pestrosť a rôznorodosť jednotlivých bodov programu, keďže sa v rámci krajiny cestovalo do rôznych miest a zároveň aj tematicky bola cesta naozaj rôznorodá. Novinári chválili aj celkovú organizáciu návštevy.

Čo sa ešte dialo na palube? Pracovník mediálneho tímu predstavil pápežovi jednotlivých novinárov, pápež sa s každým z nich pozdravil a podal si s nimi ruku. „Predstavil som sa mu, podali sme si ruky a povedali sme si pár slov, takže prebehol aj takýto osobný kontakt,“ hovorí Hauzer. Vatikán ako štát nevlastní žiadne lietadlo, takže pápež si na svoje cesty prenajíma od leteckej spoločnosti Alitalia klasické lietadlo. „To, čo sa deje na palube, aj podávanie občerstvenia, je záležitosťou aeroliniek,“ odpovedal nám na otázku, či boli novinári na palube niečím pohostení. „Je to taká klasická linka, lietadlo nie je ani zvnútra ničím špecifické. Nie je to vládny špeciál, kde by povedzme polovicu lietadla tvoril nejaký salónik. V lietadle sú klasické sedadlá. Keď ste sa nahli do uličky a pozreli sa dopredu, tak ste tam mohli vidieť ruku pápeža opretú o operadle, takže sme si tam boli všetci kvázi rovní. Pápež potom samozrejme spredu prišiel aj za nami novinármi dozadu,“ uzatvoril rozprávanie o špeciálnej ceste Hauzer.

