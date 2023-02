Hosťami pondelkového Telerána boli herci z nového seriálu Mama na prenájom, Kristína Kanátová a Peter Kiss. Moderátori Roman Juraško a Tomáš Juríček ich spovedali a chceli vedieť, či sa Kristíne lepšie hrala úloha sestričky v seriáli Červené pásky alebo, či jej viac sadla táto úloha riaditeľky nemocnice. „V Červených páskach som nebola taká stála postava. Sem-tam som tam len niekomu prišla dať injekciu a pichla som ho pri tom. To sa mi raz zadarilo… Zisťujem, že lepšia som asi riaditeľka ako sestrička,” reagovala Petra, ktorú následne Juraško dostal do úzkych. „Čiže rada komanduješ, o to menej radšej v tomto konkrétnom prípade picháš,” zadelil Roman a Kanátová spustila obrovský rehot. „Ďakujem pekne,” povedala so smiechom.

Herci Kristína Kanátová a Peter Kiss. Roman Juraško herečku dostal do úzkych a rozosmial. Zdroj: TV Markíza

Juraško však naberal na pare. Keď sa s Tomášom presunuli do kuchyne, odborník na výživu vyvracal fámy influenceriek, že odšťavený zeler lieči vážne choroby. Pri tejto príležitosti si ho moderátori odšťavili a išli si pripiť. Juríček sa však netváril príliš nadšene, pretože, ako priznal, v detstve neznášal petržlen a zeler. A keď do seba „kopol” zelerovú šťavu, jeho výraz hovoril za všetko. „Ja s tým nemám problém, pretože niekedy jem len tak stopkový zeler s nejakým dipom, ale Tomáš zažíva orgazmus, mám taký pocit,” zahlásil Roman, ktorý mal očividne v to ráno poriadne divokú náladu.

