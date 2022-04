Iba nedávno sa prevalilo, že moderátor Patrik Švajda sa v 49 rokoch stal dedkom. Dá sa povedať, že to bol predčasný darček k jeho okrúhlej 50-ke.

V rodine Patrika Švajdu bude určite veselo. Moderátor sa dnes totiž dožíva životného jubilea – 50 rokov. Viacerí by si možno mysleli, že ho cez víkend čaká obrovský žúr, no nič také sa konať nebude. Zatiaľ. „Oslavu plánujem, ale ja som taký typ, že oslava by mohla byť, keď sa viac oteplí, aby sme sa zišli niekde na teraske, aby sme niečo ugrilovali. Oslavu asi posuniem a možno ju spojím aj s maminou 70-kou, tak si asi spravíme takú spoločnú oslavu,“ prezradil nám pár dní pred 50-kou markizák Švajda. Pre toho určite v jeho významný deň pripraví prekvapenie manželka Zlatica aj s ich synmi. Patrikovi srdečne blahoželáme.

Zlatica a Patrik Švajdovci. Zdroj: Instagram.com/@zlaticapuskarova

