Martina poznáme najmä ako ostrieľaného moderátora, ktorý sa netají tým, že jeho povolanie mu viac ako vyhovuje. Len nedávno prijal pozvanie do „Bekimovho horúceho kresla”, a tak sa prirodzene dotkli predovšetkým tejto témy. Priznal, že moderovanie v angličtine mu robí problém a aj keď tento jazyk ovláda, na javisku by si ho prezentovať netrúfol.



Následne dostal aj jednu ošemetnú otázku, týkajúcu sa jeho zárobku za „moderovačky”. Moderátor chcel vedieť, koľko peňazí dostal najviac za akciu. Martin chvíľu rozmýšľal, no potom si na margo toho vybavil spomienku z práce, keď ho konfrontovala istá pani.



Martin Nikodým sa okrem práce venuje aj včelárstvu. Zdroj: Instagram/martinnikodymofficial

„V hitparáde sme minule dávali výhru 25-tisíc a hovorím si, človeče, veď na to musí človek aj mesiac chodiť do práce, a nejaká poslucháčka ihneď napísala: Ak pán Nikodým zarába 25-tisíc mesačne, tak nech sa nevysmieva zvyšku národa,” opísal. On jej na to len ironicky zareagoval: „Prepáčte, ja sa ospravedlňujem, 25-tisíc iba keď je slabý mesiac.” Nakoniec sa k presnej sume nevyjadril, no namiesto toho dodal: „Dá sa zarobiť aj slušný peniaz, veľmi slušný peniaz, akože je to dobrá práca.”