Martin Nikodým je už dlhé roky súčasťou šoubiznisu. V televíziách moderoval a moderuje nespočetné množstvo relácií. Záľubu však našiel aj vo včelárstve. Ako sa k tomu vôbec dostal? „Jedného dňa som si prečítal, že so včelami je zle, že hynú a že im komplikujeme život na našej planéte. Tak som si povedal, že mám na to priestor, že by som mohol pomôcť tej našej planéte a priložiť ruku k dielu. Chcel som niečo aj fyzicky vytvárať. Dva roky som bol teoretický včelár. Povedal som si, naber už odvahu konečne a zadováž si tie včely,“ povedal Nikodým v Teleráne. So sebou priniesol aj pár krásne ručne maľovaných úľov.

„Ešte len včera som ho dostal. Raz som napísal Zuzke Smatanovej, že sa mi páči, ako maľuje a že by bolo super, keby bola ochotná namaľovať jeden môj úľ. Súhlasila a mala veľkú radosť a boli krásne. Postupne mi devínski umelci pomaľovali aj iné. Budem rád, ak mi na včelnici vznikne niečo pekné. Taká menšia galéria a volali by sme to úlenie - spojenie úľa a umenia,“ radoval sa moderátor.

Nikodým sa pochválil, že jeho med má dokonca aj medailu. „Med som dal dokonca aj na rozbor a oba medy dostali striebornú medailu. Tento rok sa dá počítať, že z jedného úľa v 3 – 4 znáškach môže byť 40 – 45 kg medu. Zbieram však aj propolis a vyrábam balzamy. Vždy, keď majú deti čas, mi pomáhajú. Už majú síce svoj život, ale vždy ma sprevádzali a pomáhajú mi. Nedávno sme celý deň etiketovali. Zatiaľ je to celé v podobe rodinnej manufaktúry. Bol by som rád, keby sa to tam udržalo. Cítim, že záujem o med je intenzívny a pomaly sa rozrastáme. Pred rokmi som začal s troma rodinami a teraz ich je na lúke vyše 40,“ pochválil sa včelár.

No okrem užívania výsledku – medu – sa sem-tam stane, že ho nejaká včela uštipne. A práve nedávno sa tak stalo. „Snažíme sa fungovať na férovom prístupe. Ja sa s nimi aj rozprávam a som na nich milý, potom sú aj ony ku mne. No nie vždy majú náladu. Jedna ku mne vyletela a trafila ma, nad okom to poriadne bolelo. Vzápätí som zobral ochrannú sieťku a povedal som si, že dievčatá nemajú náladu, no potrebujem to dokončiť. Sieťku som si dal potom radšej na hlavu,“ dodal.