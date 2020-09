Martin Nikodým patrí medzi pravidelných hostí galavečera OTO a inak to nebolo ani teraz. Počas večera sa ocitol aj na pódiu, keď spolu s Andrejom Bičanom odovzdávali jednu z cien. No keďže moderátor Milujem Slovensko je stále bez oficiálnej partnerky, garde mu robila dcéra Ema. Z tej už vyrástla riadna slečna a v slávnostný večer im to spolu pekne pristalo.

Andrej Bičan a Martin Nikodým. Zdroj: EMIL VAŠKO

