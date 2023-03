Iba nedávno sme písali, keď známy lekár Miloš Bubán sám priznal, ktoré vyšetrenie by nikdy nedal. Kolonoskopiu síce podstúpil, ale gastroskopiu by podľa vlastných slov nedal, hoci svojich pacientov presviedča o tom, že to nič nie je a niet sa čoho báť. No a nedávno jeho služby vyhľadal Martin Nikodým.

Martin Nikodým Zdroj: https://www.instagram.com/p/CiOJuAkKsfD/

„Pozdravujem všetkých kamarátov 50+. Absolvoval som vyšetrenie, ktoré je pre mnohých nočnou morou. Prekvapilo ma, že to bolo oveľa menej nepríjemné, ako som očakával. O to radostnejší bol výsledok, že môžem ďalej veselo tancovať. Nájdite si svojho gastroenterológa a objednajte sa na preventívnu kolonoskopiu. Ak by tam aj čosi našiel, začne to riešiť skôr, ako bude neskoro,” zveril sa Nikodým na svojom Instagrame a priložil aj fotku so známym gastroenterológom Milošom Bubánom.