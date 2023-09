Chcete sa stať bleskovo slávnym a následne zarábať veľké prachy vďaka Instagramu? Dnes vám na to stačí jediné. Prihlásiť sa na markizácku Farmu. Aspoň takto to vnímajú mladí účastníci tejto šou, ktorí sa tam chodia iba zviditeľniť a nahrabať si sledovateľskú základňu na sociálnej sieti. Čo im odkazuje moderátor Marek Fašiang?

Pamätáte si ešte na život bez sociálnych sietí? Keď celebritami boli iba skvelí herci, speváci a skutoční umelci? Príchodom Instagramu a TikToku sa spoločnosť od základov zmenila. Vysnívaným povolaním mladých ľudí je byť influencerom a na to, aby ste sa stali slávnym, vám stačí začať točiť vtipné videá alebo sa prihlásiť do nejakej reality šou, ktorá každý rok „vypľúva” nové a nové hviezdičky. A akýmsi stupienkom stať sa známym je aj účasť vo Farme. Mladí sa do šou nehlásia preto, aby ukázali, čo dokážu, ale aby si rozšírili základňu sledovateľov. Veď… po každej sérii má odrazu Slovensko vždy o desiatku influencerov viac. Ako na tento trend hľadí moderátor Farmy Marek Fašiang?

Moderátorom Farmy 15 je opäť Marek Fašiang. Zdroj: TV Markíza

„Je to trend… Aj celé influencerstvo… Špeciálne mladší ľudia si to predstavujú veľmi jednoducho. Mali sme tu takéto prípady aj minulý rok. Niektorí súťažiaci, ktorí sem prišli, neukázali nič a mysleli si, že za týždeň budú hviezdy a budú do smrti zarábať desaťtisíce mesačne na Instagrame. No tak to jednoducho nefunguje! Základňu na Instagrame si možno aj vybudujú a je jedno, či vás tí ľudia sledujú preto, že ste v niečom výnimoční, či už v pozitívnom alebo negatívnom zmysle, ale je veľmi dôležité si tých ľudí potom časom aj udržať a vytvárať nejaký zmysluplný obsah,” povedal nám Marek, ktorý minulý rok zažil napríklad lenivú Giulianiu či lenivého Minha. Giuliana si napríklad aj k posteli veľkými písmenami napísala svoj nick na Instagrame, aby ho bolo čo najlepšie vidieť.

„Takých tých, nechcem nikoho uraziť, rýchlo vykvasených influencerov je veľmi veľa a sledovatelia si vyberú, koho budú sledovať a či sledovanie má pre nich aj nejaký hlbší zmysel. Nie je také ťažké sa zviditeľniť, možno aj prostredníctvom Farmy, ale na to, aby to malo pre ľudí aj dlhodobejší efekt, tak musia na sebe pracovať,” dodal Fašiang.

