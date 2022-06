Moderátor Gregor Mareš (48) sprevádza vedomostným Duelom už niekoľko rokov. V rozhovore nám prezradil, že bez prípravy by relácia nevyzerala tak ako teraz a aj to, ako si spomína na časy, keď pôsobil v Markíze.

Už roky ste neodmysliteľnou súčasťou obľúbeného Duelu. Spolupracujete aj pri tvorbe otázok?

– Áno, niektoré otázky sú aj moja domáca výroba. Aktuálne ste ma napríklad zastihli pri nakrúcaní relácie VAT (Magazín o vede a technológiách s Gregorom Marešom, pozn. red.) a prof. Danko z Košíc mi venoval jeho veterinárne publikácie, ktoré budú určite ďalšou inšpiráciou pri tvorbe niekoľkých otázok.



Zlepšili sa vám vďaka súťaži vedomosti?

– Neviem, či sú to vedomosti, lebo my ľudia našťastie zabúdame. A aj ja množstvo informácií, ktoré si naštudujem na jednotlivé relácie, zabudnem. Skôr by som povedal, že sa mi výrazne zlepšil prehľad. Množstvo informácií si aj vďaka Duelu alebo Experimentu či Vatu viem rýchlo pospájať. Zlepšila a hlavne zrýchlila sa mi orientácia v akomkoľvek probléme a rýchlejšie sa dokážem dostať k relevantným informáciám.



Pripravujete sa nejako špeciálne na vysielanie?

– Jednoznačne. Bez prípravy nie je možné moderovať taký typ relácií, akými sú Duel, Experiment či Vat. Na každú reláciu sa pripravujem od hodiny do niekoľkých hodín. Podľa náročnosti – jeden diel Duelu – príprava 60 – 120 min. Závisí to od toho, ako ma niektoré otázky zaujmú a ako veľmi idem do hĺbky.

Moderátor RTVS Gregor Mareš. Zdroj: RTVS

Ako prebieha natáčanie?

– V úžasnej atmosfére. Viem, že sa to zvykne hovoriť všade, ale my sme k týmto veciam pristupovali od začiatku veľmi systematicky a zodpovedne a hneď, ako sa vyskytovali problémy, v zárodku sme ich riešili. Všetci sa riadime základným baťovským princípom: slúžiť. Vytvoriť pre všetkých hráčov, ktorí nám dajú dôveru a zveria sa do našich rúk, čo najlepšie podmienky, aby mohli podať čo najlepší výkon. Nakrúcame zvyčajne 7 dielov za deň – niekoľko dní za sebou – max.

Prihodil sa vám počas natáčania nejaký trapas?

– Áno, prihodil, trapasy sú súčasťou každého vysielania, vždy sa cez ne prenesieme úsmevne, ale v tomto type relácie nie sú nosnou témou. V tomto prípade sme mali hneď na začiatku relácie jasno, že sledovanosť nebudeme zvyšovať nevydarenými odpoveďami súťažiacich. Áno, priznávame, bez mučenia, že sme v tomto ohľade veľmi konzervatívni, ale nemienime to meniť (smiech).



Trúfli by ste si aj vy súťažiť?

– V Dueli šampiónov určite nie!



Ste v kontakte s nejakými súťažiacimi?

– S mnohými! Ja som spoločenský človek, kamarátsky, takže občas si popíšeme predovšetkým cez sociálne siete s niektorými hráčmi. Rád sa s nimi rozprávam, lebo všetci sú rozhľadení taktní ľudia s obrovskou sebareflexiou. Ich IQ aj EQ má veľmi vysoké hodnoty. Je radosť s takýmito ľuďmi diskutovať o čomkoľvek!

Erika Kresťanková a Gregor Mareš v čase, keď tvorili spolu moderátorskú dvojicu Telerána. Zdroj: TV MARKÍZA

Od roku 2009 ste vo verejnoprávnej televízii. Neláka vás po takom čase aj iný typ relácií?

– V živote som mal na 90 % šťastie na relácie, ktoré som miloval, ktoré som nerobil nasilu (len pre peniaze). Mám rád zmysluplnú prácu a pre mňa majú obrovský význam relácie, po odvysielaní ktorých je človek obohatený o nejakú informáciu a ktoré šíria pohodu. Takže momentálne som veľmi vďačný za to, že môžem byť súčasťou práve takýchto relácií. Láka ma zísť po zadku Hahnenkamm, ale iné relácie ani nie.



Diváci si vás pamätajú aj z Markízy. Ako si spomínate na tie časy?

– Boli to veľmi pekné chvíle v mojom živote. Veľmi veľa som sa vtedy naučil. Teleráno je najlepšia možná príprava pre akéhokoľvek moderátora. 2,5 hodiny živého vysielania s množstvom nepredvídateľných situácií! Áno, na začiatku bola kopa šedivých vlasov, ale po pár mesiacoch paráda! Okrem toho som v súkromnom živote prežíval ťažké chvíle a vtedajšia šéfredaktorka Tamara Cho či hlasová pedagogička Ľudmila Machatsová alebo moje kolegyne Andy Timková či Erika Kresťanková ma veľmi podržali a aj preto máme blízky vzťah.



Ste v kontakte s bývalými kolegami?

– S kolegami z Telerána (a nielen z Telerána) vychádzame dodnes veľmi dobre. Keď sa stretnem s mojimi moderátorskými kolegyňami, tak sa vždy vystískame ako starí kamaráti (smiech).

Je o vás známe, že ste veľký športovec. Akým športom sa najradšej venujete?

– Kedysi som miloval kolektívne športy – volejbal, basketbal, hokej – dnes mám rád predovšetkým individuálne a vytrvalostné. Preto som sa pred pár rokmi pustil do triatlonu – nikdy zo mňa nebude majster sveta, ale cieľom je udržať si kvalitu pohybu na čo najvyššej úrovni do čo najvyššieho veku. Bolo by fajn sa trebárs po 80-ke rozhodovať, či pôjdem dnes na bicykel alebo si zaplávam, alebo si „zaťapkám“ pár kilometrov po lese.



Ste ženatý a máte dvoch synov. Idú vo vašich šľapajach?

– Sú to dvaja inteligentní kamarátski chlapci, jeden z nich už dokonca chlap, ktorí idú vlastnou cestou. Ak sa pýtate na to, či chcú byť moderátormi – zatiaľ sa tak nejaví ani jeden z nich, ale človek nikdy nevie, kam ho vietor zaveje. V ich veku som ani len nesníval, že sa môj život uberie takýmto smerom. Hlavne chcem, aby mali radosť z toho, čo budú robiť a aby ich práca prinášala radosť iným ľuďom – to im zo srdca želám, tak ako každému človeku na tejto zemi.



