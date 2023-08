Je to už rok, čo moderátorovi Andrejovi Bičanovi (48) zrušili na RTVS obľúbenú reláciu 5 proti 5. V nedávnom rozhovore priznal, že práve koniec tejto šou mu zachránil život.

Pozvanie do podcastu Lužifčák, ktorú moderuje komediálna dvojica Jakub Lužina a Gabo Žifčák, prijal aj jeden z najlepších moderátorov Slovenska Andrej Bičan. Zabávač si dal od mediálnych povinností na nejaký čas oddych potom, ako mu minulý rok po 14 rokoch vysielania oficiálne zrušili šou 5 proti 5. „Mám takmer 50 rokov a bol som v šoubiznise tak dlho, že si teraz môžem dovoliť rok alebo dva len tak ležať na ležadle,” smial sa moderátor.

Andrej Bičan v podcaste Lužifčák: Spomínal na nepríjemnú lekársku prehliadku. Zdroj: Youtube @lužifčák

Prezradil, že táto pauza od pracovných povinností mu umožnila absolvovať všetky lekárskej vyšetrenia, ktoré dlhé roky zanedbával. „Išiel som na vyšetrenia a v jednom momente prišlo, ,je tam krv, pán Bičan, v tej stolici, toto by tam nemalo byť´.” Dozvedel sa, že v hrubom čreve má polypy, ktoré sa podobajú na hríbiky a jeden z nich mal až tri centimetre.

Moderátor Andrej Bičan. Zdroj: Alena Kvasnicová

„Išiel som vedľa, na čakačku a rýchlo som googlil frázu ,malý hríbik v čreve´. Malý hríbik je 0,5 cm a všetko nad 0,8 cm je už zlé. 3 cm znamená, že ak je to rakovina, tak je to už všade. Za tých 30 minút sa opustíš a je ti to už jedno,” spomínal na svoje pocity. Nakoniec však všetko dobre dopadlo a celú situáciu vyriešilo jednoduché chirurgické odstránenie. Priznal, že od tohto strašidelného incidentu si prisľúbil, že nebude požívať alkohol, čo sa mu aj darí.

Prečítajte si tiež: