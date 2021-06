Andrej Bičan nikdy nepatril k tým extra vychudnutým, no najnovšie na sebe poriadne zamakal a je z neho nový človek. „Zlepšuje sa to a bude to ešte lepšie, pretože cesta je cieľ,” zveril sa na Instagrame Bičan, ktorý si cez víkend užil slnečné dni v Tatrách. Andrej priložil fotku, ktorá doslova vyráža dych. Moderátor totiž v poslednom období nabral nejaké tie kilá navyše a mal plnšie tvary, no tomu je nateraz už koniec. Tým, že pravidelne na sebe začal makať, váha išla výrazne dole. Svedčia o tom jeho chudšie nohy a menšie brucho. Spoločnosť mu robila aj priateľka Michaela a kamarátka Zuzana Vačková s jej partnerom.

Andrej Bičan si užil Tatry aj so snúbenicou Michaelou a Zuzanou Vačkovou (vpravo). Zdroj: Instagram A. B.

