Hosťom v erotickej rádiovej relácii K-FUN na Rádiu Viva bol najnovšie aj moderátor Andrej Bičan. Ako to už býva zvykom, Inžinier Vagimír a Docent Hormón odhalili tajomné rúcho nad súkromím známeho zabávača. Okrem svojich zdravotných problémov, o ktorých sme nedávno informovali (podozrenie na rakovinu, pozn. red.), Bičan prehovoril aj o svojej mladosti.

Na záhrade má Andrej Bičan aj bazén, ktorý si najčastejšie vychutnáva s deťmi. Zdroj: https://www.instagram.com/p/B_rcMu-JGEu/

„V šoubiznise sa nedá nemať kamaráta, ktorý by nebol homosexuál. A aj ja som sa nad tým kedysi zamýšľal. S kamarátom sme to skúmali tak, že sme šli v Bratislave na Obchodnú ulicu, muselo to byť na verejnosti, a chytili sme sa za ruku. Hneď mi z toho ostalo nevoľno a vedel som, že som hetero,” zaspomínal si zabávač na obdobie, keď pochopil, že je stopercentný heterák. Prezradil však aj to, že s istým kamarátom mal aj veľmi vtipnú skúsenosť.

Andrej Bičan - v záhrade má tony balvanov, dal si priviezť obrie kusy žuly až z Tatier. Zdroj: archiv

„Keď už som mal doma dieťa a bol som ženatý s prvou manželkou, hral som v divadle s kamarátom. Keďže sme obaja mali menšie roly, chodili sme spolu na obed a potom aj na večeru a aj do kina či do botanickej záhrady. Raz sme sa takto vracali naspäť do divadla a oproti nám vyštartoval pravdepodobne jeho partner a konfrontoval ho, že prečo nechodí domov. A vtedy som zistil, že vlastne 2 mesiace chodím s mužom a ja som si myslel, že iba chodím von v kamarátom,” smial sa Bičan.

