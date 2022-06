Krainová o necelý rok oslávi okrúhlu 50-ku. Na to, že je vo veku, keď sú z niektorých žien už babičky, Simona na to zatiaľ nevyzerá. Pravidelným pohybom si udržuje postavu, ktorú má naozaj ukážkovú, a na fotkách, ktoré zdieľa na sociálnych sieťach, často predvádza až príliš vyhladenú tvár. Simona to už začína s úpravami preháňať. Silou-mocou chce zastaviť starnutie a najnovšie opäť navštívila estetickú kliniku.

„Aj keď tento zákrok vyzerá desivo, vôbec nebolí a už niekoľko hodín po ňom je pleť vypnutá a hydratovaná,“ napísala modelka na Instagrame. „A ja som si myslela, že to je prirodzená krása,“ komentovala jej to istá fanúšička. Ďalšia sa pridala s tým, že vyzerá ako z porcelánu alebo ako „nafukovacia panna“. K jej umelému výrazu nepridali ani jej pery, ktoré vyzerajú, akoby ich mala čerstvo zväčšené. „Nech sa naučí starnúť, je to lepšie na psychiku,“ rypla si do Simony ďalšia jej fanúšička. „Jediná, kto tu nemá v poriadku psychiku, ste vy, drahá. Naučte sa druhým priať a mať sa rada. Potom nebudete písať tieto stupídne komentáre,“ reagovala Krainová.