Alexandra ,,Saša” Gachulincová (30) meria 180 cm, má netypické črty tváre, blond vlasy a precestovaný celý svet. Rodáčka z Topoľčian patrí medzi naše najúspešnejšie topmodelky. Všetko sa to začalo, keď mala 14 a vyhrala slovenské kolo Elite Model Look.

Saša Gachulincová, ktorá zahviezdila aj v šou Tvoja tvár znie povedome a moderovala zákulisie SuperStar na internete, dnes patrí medzi naše vychytené modelky. Predvádzala pre značky ako Galliano či Calvin Klein. Víťazka Elite Model Look Slovakia z roku 2005 pokorila svetové móla a zdobila mnohé titulky módnych magazínov. Mnoho ľudí má však k modelingu a modelkám obrovské predsudky. Okamžite si začne predstavovať, že dievčatá užívajú drogy a jedia iba vatu. Aké osobné skúsenosti má s týmto všetkým Saša?

Sašino najnovšie fotenie pre taliansky magazín. Zdroj: Instagram/Saša Gachulincová

„Drogy sú v každom biznise. To nie je, že iba modeling alebo umelecká sféra. Ja som sa s tým v živote nestretla, a to som v biznise 16 rokov. Ale… kto chce drogovať, droguje… V hocijakom biznise, v hocijakom veku. Jasné, treba si dávať pozor, nechodiť po Paríži alebo po New Yorku po nejakých štvrtiach sama večer, ale to je už všetko na tvoje triko. Ako modelka si tam sama za seba, agentúra ti pomôže, rodičia ťa podporujú, ale tam si za seba zodpovedná sama a je to všetko na tebe," povedala nám otvorene Saša a krúti hlavou aj nad inými vecami.

Modelka Saša Gachulincová Zdroj: Lýdia Czakó, Archív Elite Bratislava

,,Neviem, prečo si ľudia stále myslia, že modelky jedia vatu a že sme stále v 90. rokoch – Sex & Drugs & Rock & Roll a supermodelky ako Kate Moss a Naomi Campbell. To už bolo! Ja keď som začala, v móde bolo piť čiernu kávu a vyfajčiť kartón cigariet za pár dní. Teraz je to úplne iné. V móde je žiť zdravo, cvičiť jogu, behať, nefajčiť, nepiť alkohol, dávať si na seba pozor, byť vegánka, vegetariánka,” dodala.