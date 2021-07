Kocianovej sa počas pandémie koronavírusu tak ako mnohým ďalším zastavil pracovný život. Tým, že ako modelka cestuje po celom svete za prácou, ktorú v roku 2020 takmer vôbec nemala, zdržala sa dlhší čas v rodnom Trenčíne. A tam stretla novú lásku. Modelka je od rozchodu s Angličanom konečne znova zamilovaná.

Michaela Kocianová Zdroj: instagram/ @michaelakocianova

„Je to čerstvé, je Slovák, nie je známy, ani nechce byť medializovaný, čo musím akceptovať. Je z Trenčína,” prezradila nám Kocianová. Ako to však budú zvládať, keď jej sa rozbieha práca mimo Slovenska? „Už bol aj za mnou a myslím si, že, kde je vôľa, tam je cesta. Dúfam, že nám to bude fungovať. Spolu nám je dobre, teším sa z toho,” povedala nadšene. „Zoznámili sme sa počas korony, na korčuliach,” smiala sa Michaela, ktorá dodala, že v minulosti sa síce registrovali, ale osobne nepoznali.

