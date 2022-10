Modelka Andrea Verešová (42) je známa tým, že doma na zadku neobsedí. Každú chvíľu je niekde pri mori, či už pracovne, alebo súkromne. Keď je doma v Česku, venuje sa naplno rodine a domácnosti a svojej práci. No a sem–tam sa objaví na spoločenskej akcii. Inak to nebolo ani teraz. A kráska neodolala chutným zákuskom...

Andrea Verešová je momentálne doma, a tak nedávno prijala pozvanie na akciu. Išlo o slávnostný krst novej kuchárky „Famózne! Od babičky“ cukrárky Mirky van Gils Slavíkovej v centre Prahy. Ten si nedalo ujsť veľa známych dám vrátane 91-ročnej herečky Jiřiny Bohdalovej či exmanželky Bolka Polívku Chantal Poullain.

Andrea Verešová Zdroj: https://www.instagram.com/p/Ch4opWkrnfM/

A nechýbala na nej ani už spomínaná modelka Andrea Verešová, ktorá neváhala ani chvíľku a pustila sa do sladkého občerstvenia. O bývalej misske a úspešnej modelke je síce známe, že si prísne stráži postavu, pravidelne cvičí a robí jogu, no koláčikom v ten večer rozhodne neodolala. A rovnako si na zákuskoch pochutnala aj pani Bohdalová. No, čo dámy, chutilo vám?