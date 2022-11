Dcéra Andrey Verešovej (42) Vanessa (15) rastie do krásy. A ich najnovšia spoločná fotka je toho opäť jasným dôkazom.

Slovenská modelka Andrea Verešová je v jednom kolotoči. Pred pár dňami sa kráska predstavila aj so svojou staršou dcérou Vanessou Volopichovou v novej reklamnej kampani na luxusný kolagén. Andrea tak zapojila do biznisu aj svoju dcéru, z ktorej vyrástla už riadna slečna a pokojne by sa uživila ako modelka. Náruživá športovkyňa (Vanessa sa venuje profesionálne snoubordingu, pozn. red.) v lete oslávila už 15. narodeniny. Známa mama sa tak zrejme už teraz musí mať na pozore pred jej nápadníkmi.

Andrea Verešová Zdroj: https://www.instagram.com/andreaveresovaofficial/feed/