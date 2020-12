Timea zo Siedmeho neba začala nekontrolovateľne piť už ako tínedžerka. Pre vážne problémy s alkoholom nedokončila školu. “Pila, ale veľmi vážne ochorela. Začali jej puchnúť nohy. Vtedy sa zľakla a prestala piť. Mala asi 20 rokov. Dlho sa alkoholu nedotkla,“zaspomínala si mama Katka.

Timei sa rozhodol pomôcť Vilo Rozboril. Na snímke s jej dcérkami. Zdroj: TV JOJ

Neskôr si našla bohatého partnera. „Myslím si, že to nebolo všetko v poriadku, pretože asi po troch mesiacoch prišla za mnou s tým, že ju zbil. Brala veľmi veľa liekov a začala na to piť alkohol. Úplne bola mimo. Ráno o štvrtej chodila po byte a budila nás,“ povedala so slzami v očiach jej mama. Po jednom z alkoholických excesov skončila na psychiatrii. Mladá žena priznala, že u nich musela často zasahovať polícia. „Spávala som na schodoch, a tak na mňa ľudia volali políciu. Mama ma nechcela pustiť domov,“vysvetlila Timea.

