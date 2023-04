Mladučká Carolina priniesla do slovenskej metropoly udržateľnosť, nadčasové kúsky a hlavne kamennú predajňu, ktorá v tomto segmente doteraz tak veľmi chýbala. Jej butik ako priestor pre módu s pridanou hodnotou sa stal za krátky čas obľúbenou fashion destináciou, čo potvrdzujú stovky zákazníkov a rýchly nárast návštevnosti.

Mladá a podnikavá: Carolina Danišová rozbehla bazár s luxusnými kúskami. Zdroj: Michal Kiník

Podnikavá Carolina založila svoj bazár ešte pred rokmi na Instagrame. Považovala ho za platformu, ktorá jej umožňovala vytriediť šatník a posunúť nosené, no plne funkčné a pekné kúsky ďalej. Popri štúdiu vo Viedni však cítila, že jej bazár má omnoho väčší potenciál a dokáže túto platformu dostať aj mimo online sveta. A tak sa zrodila myšlienka vytvoriť vlastnú kamennú predajňu v industriálnych priestoroch v širšom centre Bratislavy.

Kedy sa u vás zrodila myšlienka začať ponúkať na internete obnosené luxusné veci?

– Mala som asi 15-16 rokov. Zhruba v roku 2016 som si založila profil na Instagrame, kde som pridávala svoje veci zo šatníka, ale aj mamine. Boli to luxusné veci, ale aj obyčajné kúsky z bežne dostupných obchodov. Takto začal môj bazár.

Stále si ponúkala iba svoje veci či aj niekoho iného?

– Na začiatku to boli iba moje veci, no potom aj pár vecí od kamarátok a blízkeho okruhu známych. Pár rokov nato som ponúkala veci aj od cudzích ľudí, ktorí sa na mňa nakontaktovali, a potom sa to rozbehlo.

Eva Verešová, Carolina Danišová a Veronika Vágnerová Zdroj: LUXED

Prečo si sa rozhodla už aj pre kamennú predajňu?

– Keďže sa tých vecí už nahromadilo dosť, napadla mi táto myšlienka. Veľakrát si zákazníčky skúšali veci u nás doma v garáži. Už to bolo skoro každý deň, keď niekto došiel. Povedala som si, že by bol super nápad založiť si predajňu. A vtedy sa zrodila myšlienka, že to nebudú len veci z nášho šatníka, ale aj od ostatných žien, že to bude vo väčšom.

Od koho najviac ponúkate obnosené oblečenie?

– Aj od cudzích žien, ale aj od mojich kamarátok či ľudí z môjho okolia, ktorí sa ku mne dostanú. Postup je taký, že mi donesú veci, ktoré chcú predať, podpíšeme zmluvu a u mňa je to potom štyri mesiace. Pokiaľ sa tie veci po 4 mesiacoch nepredajú, berú si ich naspäť. Takto to funguje.

Podľa čoho vyberáte veci? Napr. príde žena s piatimi kabelkami, ty prijmeš všetky? Aké sú kritériá?

– Stane sa, že napr. jedna pani doniesla aj 60 kusov. Alebo s desiatimi veľkými taškami. Vyberám podľa toho, čo si myslím, že sa bude páčiť mojim zákazníčkam. Hlavne, aby to bolo v dobrom stave, aby to nebolo veľmi nosené, lebo to sa nikomu nepáči. Nemusí to byť vyslovene drahá značka, môžu to byť kúsky z bežne dostupných obchodov. No chcem, aby to bolo pekné a v dobrom stave. Snažím sa vyhovieť zákazníčkam. Postupne zisťujem – aj teraz, keď už mám predajňu – čo sa im páči najviac.

Carolina Danišová Zdroj: archív LUXED

Je veľký záujem o takéto kúsky luxusných značiek z druhej ruky?

– Áno. Všimla som si, že najviac idú kabelky, tie sú naozaj najviac žiadané. Topánky pomenej, lebo nie je až tak veľa veľkostí. Tých bude časom väčší výber. A čo sa týka oblečenia, veľa ľudí si tu napríklad nájde 30 % oblečenia, ktoré je úplne nové, ešte s visačkou. Čo je tiež dobré v tom, že keď niekto náhodou nechce nosené veci, môže si tu nájsť aj úplne nové veci. Neponúkam nič také, čo by bolo vynosené a nedalo by sa ďalej nosiť. Je super myšlienka, že sa to cirkuluje a ľudia si vedia vybrať aj z pekných kúskov.

Podľa čoho stanovujete cenu na jednotlivé kabelky, oblečenie, topánky, ktoré ponúkate?

– Sledujem medzinárodný trh bazárov, beriem si príklad z toho, ako sa približne pohybujú ceny, záleží aj na tom, ako je dostupný ten kúsok. Ak to je nejaká limitka a je nosená, dá sa predať aj za vyššiu cenu, za ktorú bola kúpená, napriek tomu, že to bolo nosené. Lebo ide o limitovaný kúsok, ktorý sa už bežne nedá zohnať.

