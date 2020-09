Denisa si počas premeny začala uvedomovať, že sa s manželom Tiborom vzdialili. Povie mu, že by sa mali rozísť. Nechcela, aby mali deti, ktoré by iba trpeli ich nefungujúcim vzťahom. Na konci počas gala predstúpilo pred rodičov krásne dievča. Sľubila, že to bude iná Denisa. Pretože táto nová, zmenená, je psychicky vyrovnaná a váži už iba 73 kíl. „Darí sa mi dobre. Od gala mám nové telo, keďže som podstúpila operáciu. Nemohla som chvíľu cvičiť, ale napriek tomu je váha stabilná, čomu sa veľmi teším. Cvičiť som začala zľahka po operácii,“ prezradila schudnutá Denisa.

28-ročná Denisa chudne s Marošom Molnárom. Zdroj: tv markíza

