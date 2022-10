Besnú jazdu ožratého vodiča, ktorý v obrovskej rýchlosti vrazil do davu na Zochovej ulici v Bratislave, neprežilo päť študentov. V nemocnici o život bojujú ďalšie obete. Na mieste hrozivej nehody sa nachádzal aj brat finalistky Miss z roku 2020 Viktórie Podmanickej. Mladý Martin stihol pred vozidlom Dušanom Dědečka (60) uskočiť, no jeho 19-ročný kamarát už také šťastie nemal. Nahnevaná kráska mu poslala drsný odkaz.

„Áno, na zastávke Zochova bol aj môj brat. Bol tam aj s kamarátom, ktorého najprv nevedel nájsť. Potom ho našiel niekoľko metrov ďalej od zastávky. Zavolal sanitku. Bola to veľká hrôza. Bratovi sa, našťastie, nič nestalo, ale, bohužiaľ, jeho kamarát také šťastie nemal. Je jednou z obetí,“ povedala nám s roztraseným hlasom misska Podmanická. „O dva týždne by oslávil 20 rokov,“ pokračovala smutne a opísala čo sa dialo tesne pred nárazom. Z tých slov doslova mrazí...

Na bratislavskej Zochovej ulici narazilo v nedeľu krátko po 22.15 h auto do zastávky mestskej hromadnej dopravy (MHD). Nehoda mala fatálne následky. Zdroj: Pavol Zachar

„Boli to sekundy. Niektorí ľudia na zastávke videli, že sa rúti auto z podjazdu. Kričali, že pozor na to, že sa rúti! No niektorí stáli chrbtom k situácii. Môj brat, našťastie, tiež videl aj s jeho kamarátom, že sa rúti auto. Auto narazilo do stromov, čo sú kúsok nad zastávkou, a ťahalo za sebou ľudí,“ opísala mimoriadne smutnú udalosť Veronika. Na zastávke boli prevažne 19– a 20-roční študenti, ktorí cestovali z vlakovej stanice na internáty do Mlynskej doliny. Rodina známej missky je z tejto mimoriadnej tragédie otrasená. Podľa predbežných informácií hrozí opitému vinníkovi nehody trest od 7 do 12 rokov väzenia. Všetci sa však zhodujú na tom, že je nízky. Rovnaký názor má aj sestra brata, ktorý akoby zázrakom prežil.



"V akej krajine to žijem?!? Nie je to tak dávno, čo Robo z Košíc dostal za držbu marihuany pre osobnú spotrebu 12,5 roka väzenia. Pán z Trnavy dostal 20 rokov + prepadnutie majetku za pestovanie konope na výrobu konopných mastí. A, dnes, človeku, čo pod vplyvom alkoholu zabil 5 nevinných ľudí a ďalších ťažko zranil, hrozí 7 až 12 rokov väzenia," napísala Podmanická na Instagrame a pokračovala: "Veríme, že sa zodpovední nad sebou zamyslia a sprísnia tresty za konanie pod vplyvom alkoholu. Táto droga totiž, napriek tomu, že je legálna, spôsobuje ďaleko väčšie utrpenie než marihuana. Doživotie!"

Prečítajte si tiež: