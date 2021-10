„Sme rozohratá dvojica,” povedal Miro Stanke v kuchyni, no jej reakcia nebola taká, akú čakal. „Boli sme, kým som nedostala od teba dýku do chrbta. Už sa začínaš ozývať aj Miške, som rada, že ju zdravíš aj ráno,” vyčítala mu Stanka. Keď sa začal opäť brániť, Stanka iba odvrkla: „Povedal si jej čau! A s tou ženskou máš na rováši viac než dosť!” Neskôr však došlo opäť k poriadnej hádke. Stanka omylom obarila Evu a keď jej Miro povedal, že s horúcou vodou jej chcel pomôcť, blondínka vybuchla. Nikto nechápal, prečo zas Stanka vrieska. „Prečo si zas naštvaná?” nechápal Miro. „Ako si vôbec dovolíš povedať mi, že som bez nálady, akoby mi uleteli včely. Nemáš právo to komentovať!” hučala po ňom a Mirovi už praskli nervy. „Budeš mi tu len stále rozkazovať! Pál do pi**! Pomáham ti tu ako k***t a ty budeš ešte drzá ako opica!” Viac uvidíte dnes večer na Markíze.

Stanka sa o Mirovi dozvedela ďalšie nepríjemné veci. Zdroj: tv markíza