Fabušová síce na Let´s Dance prišla, no v hľadisku už nesedela. Do Incheby dorazila so spevákom Davidom Keyom, no ako nám povedal náš zdroj, zistilo sa, že nebola na prenos vôbec pozvaná. A keďže všetkým okolo sa zdalo, že bola ešte aj kvalitne pod parou, z priestorov ju musel vyviesť až ochrankár. Ku kauze sa teraz Fabušová vyjadrila. „Nič sa nestalo, nechápem. Davida Keya pozval porotca a k jeho menu sa napísalo + 1 osoba, samozrejme. Tak som išla, lebo som bola pozvaná ním. Tak žiadna dráma. Kto by neprijal pozvanie na takú úžasnú šou?“ reagovala.

David Key a Miroslava Fabušová. Kollárova kamarátka si však následne narobila poriadnu hanbu a na prenose sa nakoniec ani neukázala. Zdroj: tv markíza

