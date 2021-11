Herec a komik Miro Noga (62), ktorého čoskoro uvidíme v novom kriminálnom seriáli, prijal pozvanie do Rádia Jemné, kde sa rozhovoril aj o svojom súkromí.

Noga má z prvého manželstva dvoch dospelých synov – Olivera a Marka. Pred siedmimi rokmi sa však stal znova otcom, keď sa mu s partnerkou Jankou narodila dcérka Dominika (7). V čom je výhoda mať o 20 rokov mladšiu ženu?

Miroslav Noga Zdroj: Peter Hudec

„Fíha, tak toto je veľmi na telo! Tak výhody všetci chlapi veľmi dobre poznáme a nevýhody sú niektoré generačné záležitosti, názorové sa môžu odchyľovať, ale myslím si, že to nie je až taký veľký rozdiel tých 20 rokov. Pre vzťah a rodinu je to fajn, niekedy dokonca až ideálne, pre ženu je fajn, keď je chlap v prvom rade v dobrej fyzickej kondícii (smiech) a že tam je isté dobré mentálne nastavenie, to je jedno, aký tam je vek,” prezradil Noga v rozhovore pre Rádio Jemné.

„Keď sa človek zaľúbi a má znova šancu začať nové manželstvo, s novou rodinou, vážim si, nevymýšľam a som verný ako pes,” dodal herec a komik.

Prečítajte si tiež: