Bývalý superstarista Miro Jaroš (45), ktorý je už dlhé roky mimoriadne obľúbený svojou detskou speváckou tvorbou, prežíva momentálne nie zrovna najlepšie dni. Môže za to strach o jeho milovanú mamu Štefániu, ktorej sa do života vrátila rakovina. Ten najnovšie verejne prehovoril.

Miro Jaroš nedávno otvoril svoje súkromie, keď sa v médiách podelil o správu, že jeho milovanej mame sa vrátila zákerná choroba, s ktorou bojovala pred zhruba tromi rokmi. Nočná mora je tak, žiaľ, späť. Celá rodina jej tak je momentálne najväčšou oporou vrátane jej syna Mira. Ten sa najnovšie so závažnými zdravotnými problémami jeho maminy, ktorú mimochodom často prezentuje svojim fanúšikom, verejne podelil na sociálnej sieti. "Premýšľal som, či sa vyjadrím … ale keďže už to prebehlo médiami a mnohí mi píšete, rozhodol som sa reagovať a niektoré veci upresniť… samozrejme s maminým súhlasom," začal v úvode Jaroš.

Miro Jaroš s milovanou mamou. Zdroj: LAURA WITTEKOVA

"Áno, je to tak. Mame sa choroba vrátila už aj s metastázami a nie je to dobré. Karcinóm z Merkelových buniek je agresívna forma rakoviny a lekári nám povedali, že sa už nedá operovať. Odporučili nám liečbu imunoterapiou, na ktorú sa práve teraz spoliehame. Či zaberie, sa dozvieme o niekoľko týždňov. Sme silní - celá rodina! Držíme spolu a mame sme oporou. Náš život však chorobe nepodriaďujeme. Liečbu berieme vážne, pozornosť však dávame životu samotnému a pekným veciam v ňom, ktoré nás napĺňajú šťastím. Minulý týždeň sme za jeden deň stihli ísť do hory na bazu (mama robí skvelý bazový sirup!), spraviť halušky (bryndzovo-syrokrémové) aj nasadiť mrkvu na roli (náš Teodor nám robil spoločnosť). Boli sme spolu, veľa sme sa smiali. Poviem vám, že moju mamu obdivujem. Jej nastavenie je nádherným príkladom toho, ako sa dá za mrakmi vidieť slnko. Pripomína, že silu dávame tým veciam, ktorým venujeme našu pozornosť," rozpísal sa Miro.

Finále tanečnej súťaže "Let's Dance 2023" v Bratislave. Na snímke Miro Jaroš. Zdroj: EMIL VAŠKO

"Mama, myslím, že môžem povedať za celú rodinu, sme na teba hrdí! A si pre nás inšpiráciou! A keď mi nie je práve do spevu, spomeniem si na text z našej pesničky Nič nie je lepšie - “pochopil som, čo mi treba, nosiť v sebe kúsok teba," pokračoval. "Ďakujeme všetkým, aj vám, ktorí sa nám snažíte ponúkať alternatívne možnosti liečby. Vieme, že to myslíte dobre a dobrý úmysel sa cení. Mamina choroba je však raritná (sama sa smeje a hovorí: “Jarošová zas musí byť výnimočná, ešte aj chorobou!!”) a veríme lekárom. Budeme sa naďalej sústrediť na liečbu, ktorá mame bola navrhnutá. Nezabúdajme sa tešiť z malých vecí, ani tie nie sú samozrejmosť. Všímajme si viac to, čo máme a nie to, čo by sme chceli mať A už bolo úvah dosť," dodal.