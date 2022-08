Je to sotva mesiac, čo sme písali, ako spevák Miro Jaroš (44) rozbehol veľké turné a rodičia mnohých detí nenechali na ňom nitku suchú. Tentoraz si na ňom zgustli opäť.

Jaroš aktuálne brázdi rôzne mestá, kde ponúka deťom svoju koncertnú šou. Krátko po odštartovaní turné mu rodičia vyčítali prehnané ceny za lístky a teraz im prekáža ďalšia vec. Miro sa totiž po koncertoch zvykol fotiť s deťmi a robiť autogramiádu. Tomu je dočasne koniec. „Prečo nemávame autogramiády? Zo zodpovednosti. Nebolo to tak dávno, keď ochorel na covid náš basák a takmer sme museli zrušiť koncerty,” rozpísal sa Jaroš na svojom profile na Instagrame.

Miro Jaroš má doma veľkú zbierku platní a CD. Zdroj: https://www.instagram.com/p/BegMjsvnq5T/

„Sme v tíme dosť na seba naviazaní, a keď ochorie kľúčový človek, o prácu prídu všetci. Dnes (v sobotu, pozn. red.) som sa v Ostrave pre zmenu necítil dobre ja. Na pódiu ma nakopol adrenalín, ale potom to na mňa doľahlo. Nie je to len o mne. Sme tím. Sme zodpovední. S istotou vám však viem povedať, že už sa teším, ako si budeme znova podávať ruky. Verím, že to bude čoskoro,” dodal.

