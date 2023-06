V Bratislave sa konala premiéra novej fantasy minisérie s názvom Vedma, ktorú si môžete od piatka 9.6. pozrieť na platforme VOYO. Tú si nedala ujsť ani finalistka z Ruže Mirka. Prekvapil ju rozchod Tomáša a Petrany? ,,Nie, dalo sa to čakať."

Mirka z Ruže pre nevestu Zdroj: TV Markíza

Mirka si zaspomínala aj na situácie, ktorú ju v šou najviac zranili. „Najviac ma sklamal Tomášov postoj, keď sme mu prišli povedať, ako sa veci majú, ako to vnímame my tri dievčatá, ale on nás hneď odpísal a už vtedy si vybral Petranu. Bol to pre mňa šok, pretože v tom momente sme boli v šou stále štyri a on nám takto dal najavo, že Petrana je tá jedna,” povzdychla si Mirka. Je pre ňu ich rozchod takým zadosťučinením? „Nepovedala by som, že je to zadosťučinenie, skôr si myslím, že to vyšlo najavo. To, čo sme sa mu po celý čas snažili odprezentovať, tak si to sám zažil a teraz to uvidel,” pokračovala.

Tesne pred finále si Mirka takto užívala s Tomášom vo vírivke. Zdroj: TV Markíza

A aký vzťah má s Petranou teraz? ,,Ja s Petranou od štvrtej epizódy kamarátka určite nie som. Ja si s ňou nemám absolútne čo povedať," reagovala rázne. A čo by spravila, keby ju teraz Tomáš, už ako single chlap, pozval na rande? ,,Ťažko sa mi to hodnotí, as... neviem.. asi skôr nie, pretože si myslím, že je inak nastavený ako ja," dodala.