Krásna Mirka z Ruže pre nevestu má s maminou krásny kamarátsky vzťah. A pri pohľade na ne by ste povedali, že sú sestry. Najnovšie zverejnili spoločnú fotku, na ktorej si všetci všimli iba jedno...

Mirka sa pochválila milou fotkou s maminou. „Mummy,“ napísala k záberu a pridala srdiečko. Všetkým však okamžite padol zrak na jej čiernu silónkovú ponožku, cez ktorú sa tiahne gigantické očko. „Tá ‚džuravá‘ ponožkaaa, aaaaa,“ napísali jej ľudia. Mirka si však z toho ťažkú hlavu vôbec nerobila. „Áno, ale to nie je to podstatné na tej fotografii,“ reagovala so smiechom.

Mirka z Ruže pre nevestu Zdroj: Instagram.com/@mirkahri

