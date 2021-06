Vzťah sociálnych sietí a mladých ľudí je často na veľmi tenkom ľade. Ako to rieši Miriam Kalisová so svojou 7-ročnou dcérkou? „Ja svoju dcéru do toho dosť aktívne zapájam, že sa o tom rozprávame. Rodičia by totiž nemali robiť iba strašiaka zo sociálnych sietí a vymýšľať si okolo toho rôzne veci, ale ukázať im aj ich dobrý vplyv. Miuška vie, že robím videorecepty a ženám sa to páči. Ona sa ma na to stále pýta a ja jej vždy vysvetľujem, že keď ona raz bude chcieť mať konto na sociálnej sieti, nech si premyslí, v čom je dobrá, aby sa o to mohla podeliť s ľuďmi. Čiže aby to malo hlbší zmysel a dávala tam nejaký kvalitný obsah a aby to nebolo iba o fotkách. Lebo už aj 13-ročné dievčatá si robia také fotky na Instagrame, že to je už cez hranicu. Moja Miuška nemá žiadny prístup k Instagramu, vždy to robíme spolu. Pozeráme si rôzne tvorivé videá, recepty a ona to potom chce skúšať. Na toto jej priestor dávam. Ona má predstavu, že sociálne siete sú o tom, že tam ľudia tvoria, vyrábajú pekné veci a učia ostatných ľudí, ako to robiť,” povedala Miriam s tým, že dokonca by nemala problém vytvoriť jej vlastné konto už teraz.

Miriam Kalisová a Kristína Kövešová v Teleráne. Zdroj: tv markíza

„Ale jedine pod mojím spravovaním. Keby som videla, že je v niečom šikovná, napríklad pletie náramky a chce sa s tým podeliť a bude v tom vytrvalá. Pretože my musíme deti naučiť, ako na sociálnych sieťach fungovať, pretože nie je šanca, aby sme ich od nich ochránili,” vysvetlila.

Miriam Kalisová s dcérou Miou. Zdroj: Instagram

Trošku iný pohľad na to má Kristína Kövešová. „Stále hovorím, že keď dáme dieťaťu mobil do ruky, tak mu dávame zbraň. Ja sa totiž stretávam s takými smutnejšími príbehmi, ktoré sa dejú. Píše mi veľa mladých dievčat. Mnoho z nich má na Instagrame nesprávne vzory, a keď uvidia nejakú fejkovú vyretušovanú fotku, kde si myslia, že takto má vyzerať dokonalá kráska, majú z toho depresie. Ale je to hlúposť! Baby moje milované, neverte tomu! To nie je reálne! Neporovnávajme sa a buďme autentické. Písalo mi 12-ročné dievča, že ja nie som taká krásna, ako sú tie dievčatá na sociálnych sieťach. Opakujem. Nie je to pravda! Každej jednej vysvetľujem, že je krásna. Druhá vec je, že tie dievčatá sa potom začnú rezať, prežívajú to veľmi traumaticky, keď im niekto začne písať negatívne komentáre. Riešia, kto má viac lajkov. A preto je dôležité komunikovať, že nie všetko, čo vy vidíte na sociálnych sieťach, je pravé,” dvíha varovný prst Kika.

Kristína Kövešová Zdroj: Instagrame

Kalisová však vidí problém v niečom celkom inom. „Veľa ľudí hádže vinu na sociálne siete, ktoré ukazujú to príliš pekné. Ale ja si myslím, že by sa to malo začať komunikáciou už doma, aby som napríklad vedela oceniť, že wau, to je aká krásna baba a nedeptalo ma to. A určite tiež nie je dobré si povedať, že ona má na sebe určite 20 filtrov a ja sa cítim krásna iba vtedy, keď sa niekto ukáže nenamaľovaný, škaredý… pretože aj takéto sú. Treba komunikovať s deťmi tak, aby ich to nedeptalo. Lebo, samozrejme, že sú krajšie dievčatá, škaredšie dievčatá, nebudeme sa tu tváriť, že všetky sú dokonalé super modelky,” šokovala názorom, ktorý dosť prekvapil aj moderátorku Kvetku Horváthovú.

„Krása je relatívna vec. Každému sa páči niečo iné. Kika to povedala správne a ja to hovorím tiež, že mnohé si tam vytvoria svojho Avatara, a keď ich stretneš, ani ich nepoznáš a na sociálnych sieťach vyzerajú úplne inak,” upozornila ju rázne Kvetka. „Ja sa Instagram snažím využívať hlavne na prácu a keď chcem niečo povedať mladým. A ďalšia vec, ktorá sa teraz často začína diať, keď dajú decká čokoľvek na sociálnu sieť, je to tam navždy. A často sa nájde nejaký úchyl, akých my naháňame, a taký pýta od dievčať fotky v plavkách, v nohavičkách a tie sa môžu namotať. Ony si myslia, že je to fitnes tréner alebo 17-ročný chlapec. Pamätajte, že je veľa fiktívnych profilov. Pošlú im rôzne fotky a začína sa vydieranie. Veľký pozor na to! Používajme sociálne siete s rozumom a rozmýšľajme pri tom. Aj to, aké vzory si tam vyberáme,” dodala Kövešová.

Prečítajte si aj: