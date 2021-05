Mnohí fanúšikovia Kalisovej jej vyčítali, že dredy si dávať nemala. Ona si to však obhájila, že to vždy chcela, a tak išla do toho. V Markíze má však s nimi zákaz na obraz. A keďže neustále dávanie ich dole by bolo namáhavé, Miriam vymyslela riešenie.

Miriam Kalisová prekvapila dredmi na hlave. Zdroj: Instagram M. K.

„Na obraze to nebude vôbec vidieť. Budem to mať tak spravené, že nebude vidno, že mám dredy. Vo vysielaní budem mať svoje ‚normálne’ vlasy. Vždy myslím o krok dopredu, nebojte sa,” povedala nám moderátorka. A tak sa aj naozaj stalo. Kalisová sa v pondelok prvý raz postavila pred kamery s extravagantným účesom, ktorý však vôbec nebolo vidieť. Tak ako už vopred avizovala, napriek tomu, že dredy si nedala dole, s maskérkou to mala dobre premyslené, že divák nič nevidel.

