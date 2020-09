Miriam totožnosť svojho nového priateľa Michala Menkynu odhalila minulý rok počas majstrovstiev sveta v hokeji. A od tej chvíle začala svoj profil na sociálnej sieti zásobovať zamilovanými zábermi a písať na jeho adresu samé ódy. Toto leto spolu absolvovali romantickú dovolenku po Slovensku v karavane a v auguste si užívali v Chorvátsku. Na jachtu sa vybrali dokonca s jej exmanželom Šmahelom a jeho novou rodinkou.

Miriam Kalisová a Michal Menkyna na zápase Slovensko - Nemecko počas minuloročných majstrovstiev sveta v ľadovom hokeji v košickej Steel Aréne. Zdroj: Emil Vaško

Všetko nasvedčovalo tomu, že konečne našla svojho princa. No vo štvrtok večer Miriam všetkých šokovala svojím vyhlásením: „Každý človek si aspoň raz v živote musí prežiť najväčší omyl svojho života. Tým mojím bol môj posledný vzťah. Ďakujem Bohu za túto skúsenosť, ale myslím si, že už stačilo. Poučená som dosť. Na celý zvyšok života,“prekvapila nenávistnými slovami na adresu svojho ex. Pod statusom jej pribúdalo množstvo komentárov a odkazov od kamarátok či fanúšičiek. Jej bývalý ostal z jej slov ako obarený.

Momentálne vyrába orgovánový olej. Zdroj: Instagram Miriam Kalisová

„Neviem si vysvetliť, prečo má tento postoj, lebo sa so mnou odmietla rozprávať. Verím, že si budeme vedieť vyrozprávať, prečo takto nazvala náš vzťah, ktorý bol podľa mňa plný lásky a trval 1,5 roka. Je mi to zatiaľ nejasné. Som z toho smutný,“ povedal nám v piatok Menkyna.

Veľká zmena nastala v sobotu večer. Kalisová odrazu slová plné nenávisti o svojom ex zmazala. Odstránila aj komentáre a nechala iba fotku. A dôvod?

,,Zmazala som ho, pretože v sebe a ani v nikom nechcem živiť emóciu nespravodlivosti a hnevu. Pracujem na súcite, pochopení a láske. Všetko je proces nášho rastu a takto sa snažím vidieť celú situáciu ja. Cez prijatie a dôveru, že všetko sa naozaj deje v náš prospech. A veľmi vás prosím tiež o pochopenie a empatiu,“ napísala nám Kalisová.

