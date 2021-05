Miriam Kalisová (35) nedávno prekvapila zmenou vizáže, keď si na hlave dala urobiť dredy. Viacerí ľudia jej to vyčítajú, myslia si, že to nemala robiť. A čo na to televízia?

Kalisová má nové vlasy. Nie však hocijaké, ale dala si, na jej pomery možno netradične, dredy. „Splnila som si jeden z ďalších snov. Mám dredy. Keby ste len vedeli, aká som z nich vytešená, no nebudem tvrdiť, že som to nezvažovala. Ale áno – a paradoxne nie preto, či ja s tým budem spokojná, ale preto, čo povie okolie. Veď som matka, veď mám 35 rokov a to už v mojom veku nie je vhodné. Mala by som pôsobiť seriózne. Veď moderujem v televízii. Veď budem vytŕčať,” zverila sa Kalisová pár dní po radikálnej zmene vizáže na Facebooku.

1. máj 2021: Miriam Kalisová šokovala dredmi. Zdroj: Instagram M. K.

„Ľúbte ma, nenáviďte ma, obdivujte ma, zatracujte ma. Z toho, že by mi záležalo na jednom či druhom variante, som už vyrástla, uvedomila som si, že už ani chvála so mnou nepohne, a to nie v zlom,” obhajuje sa Mirka. A práve televízia jej tento imidž nepovolí. Z jej premeny bola dokonca prekvapená aj šéfka markizáckeho Reflexu. "Našej šéfke Zuzane Štelbaskej to ešte nepovieme radšej, dobre?" reagovala v komentároch pod fotkou Kalisová a okamžite sa do debaty zapojila aj spomínaná Zuzana. "Mirka, tvárim sa, že o tom neviem, zjavne mi to ide (smiech). Vyzeráš fantasticky! Dúfam, že bude aj video z rozpletania," reagovala. Mirka to však jednoduché v práci mať nebude. Pred kamery totiž s dredmi nesmie.

„Moderátori majú presne stanovené pravidlá ohľadom ich výzoru na obraze a týka sa to aj účesov. Pokiaľ si ale vo voľnom čase, keď nepracujú, dočasne zmenia účes, v tom im nebránime. Na obraze ale musia opäť vyzerať podľa dohodnutých pravidiel,” dozvedeli sme sa od PR manažérky Markízy Ľudmily Racekovej. Mirka to však má dobre premyslené. “Na obraze to nebude vôbec vidno. Budem to mať tak spravené, že nebude vidno, že mám dredy. Vo vysielaní budem mať svoje “normálne” vlasy. Ja vždy myslím o krok dopredu, nebojte sa,” povedala nám moderátorka.