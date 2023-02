Dominika Mirgová (31) sa vydávala v roku 2015. Sľub, že to bude navždy, jej, ako sme odhalili ako prví, žiaľ, nevyšiel. S manželom Petrom išli od seba. Zatiaľ čo speváčka poskytla vyjadrenie ešte v ten deň, ako sa prevalil jej rozchod, manžel Peter mlčal. Až doteraz. A k tejto kauze sa dokonca vyjadrila aj jeho nová partnerka Klára (22).

Mirgová prežíva tieto dni veľmi ťažké chvíle. Musí sa pozviechať z prevalenia jej rozchodu. „Jediné, čo vám môžem povedať je, že nech to dopadne akokoľvek, chceme len, nech je náš syn šťastný, nič nie je viac a my ho budeme chrániť. Najviac, ako sa dá! Spolu alebo od seba, stále jeho rodičia a on si nezaslúži žiadnu negatívnu myšlienku v jeho nevinnom živote,” napísala Mirgová na sociálnej sieti. Netrvalo dlho a mlčanie konečne prelomil aj jej manžel Peter Zvolenský.

Dominika Mirgová prežíva po prevalení nevery jej manžela Petra najhoršie chvíle svojho života Zdroj: Instagram/zvolko.official, instagram/dominikamirgovaofficial, youtube

"Odo mňa nejaké vyjadrenie nečakajte. Nebudem vám tu na váš rozkaz ani potvrdzovať ani vyvracať, čo sa deje. Odborníci na všetko, momentálne na vzťahy, si spravia obraz podľa seba. Ja, teda, my aj naše okolie najlepšie vieme, ako náš vzťah fungoval/nefungoval, či bol nalomený alebo nie, čo a ako bolo, tak nás to nechajte doriešiť v pokoji! A neubližujte všetkým naokolo, čo sa ich to týka?" odkázal na sociálnej sieti Dominikin manžel Peter Zvolenský. "Máme zdravého syna, ktorého milujem a spravím všetko pre neho, aby bol šťastný a usmiaty," dodal.

