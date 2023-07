Je to už pol roka, kedy sme informovali o nevere manžela speváčky Dominiky Mirgovej (31). Dvojicu odvtedy na verejnosti vídať len v spojení s ich spoločným synčekom Peťkom, no ich vzťahu je definitívne koniec. A dôkaz? Zamilované fotky expartnera Petra so svojou "novou" vyvolenou Klárou.

Harmonický vzťah speváčky Dominiky Mirgovej a jej manžela Petra Zvolenského narušila informácia o nevere s výrazne mladšou rodáčkou z Trnavy, Klárou. Začiatkom roka obletela internet inkriminujúca fotografia, na ktorej mali byť Peter a Klára ako zamilované holubičky. V tom čase sa už pošuškávalo, že manželstvo superstaristky je nalomené, pretože prestala zverejňovať spoločné fotky a mnohým sa to zdalo podozrivé. A párik skutočne prežíval krízu, ako nám na konci januára 2023 potvrdil zdroj z ich okolia.

Dominika Mirgová prežíva po prevalení nevery jej manžela Petra najhoršie chvíle svojho života Zdroj: Instagram/zvolko.official, instagram/dominikamirgovaofficial, youtube

„Dominikin manžel Peťo si našiel novú spriaznenú dušu. Volá sa Klára, je tiež z Trnavy a dokonca ho zverejňuje už aj na Instagrame,“ prezradil nám dobre informovaný zdroj z blízkosti dvojice začiatkom tohto roka. Pre Dominiku to bol veľký šok. „Je v nás viac sily, ako si myslíme. Nehovorím, že som dokonalá a všetko úplne zvládam bez problémov. Som tiež človek. Ale snažím sa byť silná hlavne kvôli synovi! Ženy sú pre mňa najsilnejšie bytosti na zemi,” zverila sa svojim fanúšikom prostredníctvom Instagramu.

Klárino vyjadrenie Zdroj: instagram @Klara_boho

Dominika a Peter aktuálne udržiavajú kontakt len kvôli synčekovi Peťkovi. „Jediné, čo vám môžem povedať je, že nech to dopadne akokoľvek, chceme len, nech je náš syn šťastný, nič nie je viac a my ho budeme chrániť. Najviac, ako sa dá! Spolu alebo od seba, stále jeho rodičia,” vyjadrila sa Dominika pred časom. V máji sa spoločne ukázali na narodeninovej oslave malého Peťka, no pár už rozhodne netvoria. Vyzerá to tak, že Peter to s milenkou Klárou myslel naozaj vážne, o čom svedčia aj ich najnovšie spoločné fotografie.

Oslava Peťkových narodenín. Zdroj: Instagram

Klára zverejnila na svojom instagramovom profile zábery, na ktorých je spoločne s expartnerom Mirgovej na rodinnej oslave. Vyzerá to tak, že vzťah už netaja a láska medzi nimi prekvitá...

