Dominika Mirgová (31) sa vydávala v roku 2015. Sľub, že to bude navždy, jej, ako sme odhalili ako prví, žiaľ, nevyšiel. Manžel Peter má novú známosť a nedávno sa objavili informácie o ich údajných zásnubách.

Mirgová má za sebou poriadne náročné mesiace. Musela sa pozviechať z jej rozchodu, ktorý sme odhalili v januári tohto roku. „Jediné, čo vám môžem povedať, je, že nech to dopadne akokoľvek, chceme len, nech je náš syn šťastný, nič nie je viac a my ho budeme chrániť. Najviac, ako sa dá! Spolu alebo od seba, stále jeho rodičia a on si nezaslúži žiadnu negatívnu myšlienku v jeho nevinnom živote,” napísala vtedy Mirgová na sociálnej sieti.

Premiéra filmu “Nikdy nehovor nikdy” v Bratislave. Na snímke Dominika Mirgová. Zdroj: EMIL VAŠKO

Dominika zatiaľ nového oficiálneho partnera nemá, no jej manžel Peter odvtedy randí s mladučkou Klárou. O dvojici sa nedávno objavili informácie, že sa zasnúbila. Dôvodom bol „zásnubný” prsteň na ruke Kláry. K zásnubám však v skutočnosti neprišlo. „Obyčajný prsteň a ešte som tam napísala, že som si ho kúpila sama, len tak, lebo sa mi páčil. Keď ma teraz zbadáte niekde v bielych šatách, už bude článok, že sme sa zobrali?” vysvetlila Klára na Instagrame potom, ako médiami prebehlo, že sa mala zasnúbiť.

Prečítajte si tiež: