Dominika Mirgová (28) nedávno predstavila letnú pesničku a okrem toho všetkých fanúšikov prekvapila, že pred trištvrte rokom podstúpila zväčšenie pŕs. V stredu zavítala do markizáckeho Telerána. Keď ju diváci zbadali, nestačili sa čudovať...

Mirgová je od čias SuperStar, kedy sa zviditeľnila, v hudobnom kolotoči už dlhých 12 rokov. Stihla sa vydať, založiť si rodinu, má veľkú fanúšikovskú základňu, no občas sa na ňu zvalí vlna kritiky. Inak tomu nebolo ani teraz. Blondínka, ktorá mimochodom iba pred pár dňami priznala, že už deväť mesiacov sa pýši zväčšenými prsiami, prijala pozvanie do markizáckeho Telerána. Spoločnosť jej robil aj jej 5-ročný syn Peter, ktorý s ňou bol aj v živom vysielaní a svojimi hláškami bavil moderátorov i samotnú speváčku. Mirgová však bola všetkým na smiech. Keď ju diváci zbadali, neverili vlastný očiam. Blondínka sa totiž obliekla, akoby nebol v kalendári letný mesiac júl, ale november. Do očí bili jej zimné členkové čižmy a tzv. "blejzer", pričom predpoveď počasia na daný deň bola 27 stupňov Celzia.

Dominika Mirgová nedávno priznala, že má už 9 mesiacov zväčšené prsia. Zdroj: facebook D. M.

"Nie je ti teplo v tých topánkach?" "Čo mrzne, keď má čižmy?" "Aj pančuchy a kabátik v júli." "Tiež ma zarazili tie topánky." "Už nevie, čo so sebou," reagovali ľudia na Facebooku, keď zbadali fotky, ktoré zverejnila televízia na svojej fanúšikovskej stránke krátko po vysielaní. Nuž, proti gustu žiaden dišputát. Tento "módny výstrelok" Dominike rozhodne nevyšiel...