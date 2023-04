Dominika Mirgová ešte v lete 2020 vyšla s pravdou von, že má zväčšené prsia, ktoré si, mimochodom, nedávno dala opäť vylepšiť, a potom na jeseň 2020 prekvapila novou vizážou, keď mala nápadne väčšie pery. No a aktuálne sa zverila s tým, že si ich dáva vylepšovať.

Január 2021: Dominika Mirgová opäť šokovala vizážou. Tentokrát však išlo o filter, no ten vyzeral, akoby naozaj podstúpila vylepšenie tváre. Zdroj: Instagram D. M.

„Denne na túto otázku odpovedám jednej žene, tak ešte raz, dievčatá moje. Na pery a tvárové procedúry od botoxu do čela po hydratáciu pokožky kyselinou hyalurónovou chodím už zopár rokov na kliniku. A dnes ju idem navštíviť, tak vás môžem previesť a ukázať, ako to tam vyzerá,“ napísala Mirgová na svojom profile na Instagrame, kde naozaj priložila aj fotku z procedúry, ako jej vylepšujú pery. A nielen to!

„Naordinovali mi aj novú procedúrku profhilo. Je to kyselina hyalurónová zosieťovaná len teplom, ktorá sa rozplynie za mesiac v pleti, pekne ju prehydratuje a nastimuluje kolagén,“ dodala Dominika, ktorá si okrem toho dala ešte doladiť veľkosť oka, keďže jedno má odjakživa väčšie ako druhé.

