Mirgovej milenca Viktora stvárnil Marek Majeský, ktorého, zdá sa, omrzel vzťah s manželkou Naďou (Tereza Kostková). Dôvodom filmového rozvodu boli aj neustále útoky. Prečo Dominika prikývla na túto rolu? „Už keď mi prišla od Evy Urbaníkovej ponuka zahrať si vo filme, tak to bola pre mňa veľká výzva a zároveň niečo, čo som vždy chcela. Vždy som si chcela splniť sen zahrať si v nejakom filme. Od Evity som čítala veľa kníh a videla veľa filmov, takže sa mi to veľmi páčilo. Bolo mi cťou si zahrať aj keď maličkú úlohu, ale veľmi som sa tomu potešila a pevne verím, že takúto príležitosť ešte dostanem,“ prezradila nám v deň premiéry.

Premiéra filmu “Nikdy nehovor nikdy” v Bratislave. Na snímke Dominika Mirgová. Zdroj: EMIL VAŠKO

A ako sa našla v úlohe milenky? „Najprv som ostala trochu šokovaná, lebo moja prvá rola vo filme a rovno milenka (smiech). Ostala som trošku zaskočená, ale povedala som si, že Dominika, bude z teba na chvíľu herečka, tak ako som svojím spôsobom v mojich klipoch herečka, tak som si povedala, že je to práca, vyskúšam to. Bolo to super! Marek bol skvelý, vedela som, do čoho idem, lebo sa trochu poznáme. Mala som veľkú trému, že sa budem bozkávať s cudzím chlapom (smiech) alebo čo sa tam bude diať. Bol to pre mňa veľký zážitok a veľmi som si to užila,“ netajila sa.

„Tereza Kostková je pre mňa ikona, som šťastná, že som ju mohla vidieť. Naozaj mi bolo cťou zahrať si vo filme s hereckými hviezdami,“ dodala s tým, že keby prišla aj ďalšia ponuka zahrať si vo filme, určite by ju opäť veľmi rada prijala.



Prečítajte si tiež: