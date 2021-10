Pred vydaním klipu zrejme Jaroš nemal ani páru, aké reakcie u ľudí vyvolá. „Pesnička je úžasná, videoklip je ‚suprový‘, no má to chybičku, a to fatálnu. Sú to vaše dúhové traky. Pripadá mi to, akoby ste nimi podporovali LGBT,“ píše v komentári istá žena. „Po tom, ako ste robili reklamu na očkovanie, ste už nemohli nič viac pokaziť. A predsa sa stalo,“ pokračovala. LGBT tematika (lesbičky a gejovia) je na Slovensku stále kontroverzná a Slovákov delí na dva tábory. Jaroš sa bráni, že nič také nepropagoval.

„Stylistka navrhla, aby som si dal farebné traky, ktoré sa do veselého klipu hodia. Páčili sa mi. Nebola za tým žiadna skrytá propaganda. Krátko po zverejnení klipu začali chodiť komentáre, ktoré ma zaskočili až zaboleli,“ hovorí Miro, ktorý vzniknutú kauzu absolútne nechápe a je z toho úplne rozčarovaný.

Miro Jaroš vystupuje v klipe v trakoch dúhovej farby. Niektoré mamičky ho "obvinili", že nimi propaguje LGBT. Zdroj: Youtube.com

„Sám sa čudujem, koľko ľudí má potrebu sa k tomu vyjadrovať. Prekvapilo ma to. Keďže som umelec a dávam von pesničky, rátam s tým, že sa nájde aj nejaká kritika. Bolo by úplne iné, keby ľudia kritizovali pesničku alebo text, no tu mi stylistka vytiahla zo skrine svojho dedka traky, ktoré majú 30 rokov – keďže videoklip je ladený v retro štýle – a povedala si, že wau, našla som toto, bude to super, tak som si ich dal a zrazu bum,” hovorí Miro. Ten má pre všetky mamičky jasný odkaz.

„Nech nehľadajú problémy tam, kde nie sú. Naučil som sa rešpektovať názory iných ľudí. Rodič rozhoduje o tom, čo bude doma deťom púšťať, a keď vyhodnotí, že toto nie je práve to, čo by chcel, aby to deti pozerali, rešpektujem to. Majú na to právo, ale pripadá mi za vlasy pritiahnuté, aby niekto riešil traky až takýmto spôsobom – že jediná dúhová vec v tom klipe je podpora niečoho, čo možno v tých rodinách nie je akceptovateľné. Riešia farby dúhy, ktoré sú tu odpradávna. Pokiaľ niekto v tom chce vidieť niečo, s čím nesúhlasí, nech sa páči. Nebol to zámer, ale ja s tým nič neurobím,“ pokračuje spevák, ktorý nemá pocit, že by svojou tvorbou škodil deťom. „Absolútne nie, to mi ani nenapadlo,“ zdôraznil.

Niektorí ľudia mu dokonca verejne napísali, že si túto kauzu sám vykonštruoval. „Čože? To je úplný nezmysel, nečítal som to, ale mám tam strašne veľa reakcií aj od známych ľudí. Som umelec, dávam von svoje diela a ľudia majú právo sa k nim vyjadrovať. Nemyslím si, že som v situácii, že by som mal na moju tvorbu upozorňovať vykonštruovanými kauzami. Ak by mi stylistka aj dnes ponúkla tie traky, znova by som si ich dal,” dodal.

Prečítajte si tiež: