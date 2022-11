Farmár Minh sa opäť vyznamenal. Na otázku, prečo by mal šou vyhrať práve on, odrovnal aj moderátora Marka Fašianga.

Farma už v decembri spozná svojho víťaza. Moderátora Marka Fašianga preto zaujímalo, ako zatiaľ súťažiaci vidia svoje šance. „Prečo by ste mali práve vy vyhrať Farmu?” hodil do pléna otázku. Ako prvý sa prihlásil Minh. „Lebo som empatický, sympatický, krásny a múdry. Viem variť, som aj do kuchyne, aj do vane. Takže mal by som vyhrať Farmu,” odrovnal všetkých odpoveďou.

Farmár Minh Zdroj: TV Markíza

