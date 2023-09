FOTO Milovaná dcérka Kaprálika († 75) na rozlúčke v divadle: Otcovi prišla dať druhýkrát zbohom ×

Do umeleckého neba v auguste navždy odišiel herec Dušan Kaprálik († 75). Krátko na to sa v krematóriu konala posledná rozlúčka, na ktorej nechýbali jeho staršie deti Zuzana Kapráliková (50), Martin Kaprálik (47) aj dcéra Danka (36) s bratom Ondrejom z druhého manželstva. A všetci jeho potomkovia sa s ním včera prišli rozlúčiť aj do divadla, v ktorom pôsobil dlhých 50 rokov.