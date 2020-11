Ešte pred rokom si nevedel obliecť ponožky či obuť topánky. Milanovi sa pod taktovkou Maroša Molnára podarilo zhodiť úctihodných 68 kíl, no na váhe opäť začal priberať. „Vďaka Extrémnym premenám sa môj život výrazne zlepšil. Žiaden extrém, robím len to, čo moje telo potrebuje. Hokejovou terminológiou by som to povedal takto, som v druhej tretine premeny. Moja aktuálna váha je 120 kg,“ prezradil nám Milan. ten ale opäť poriadne nabral. Na galavečere, ktorý sa nakrúcal v máji, totiž vážil 98 kíl. Odvtedy sa mu podarilo znova pribrať a to až 22 kilogramov.

Milan počas váženia. Zdroj: tv markíza

Mohlo by vás zaujímať: