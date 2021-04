Pred trojicu odborníkov si dnes sadnú iba tri dvojice. Viera a Michal to zabalili už pred finále. A aj keď to bude medzi niektorými vyzerať, že im to vyšlo a experiment sa vydaril, po natáčaní nastanú rôzne zvraty. Najviac však všetkých prekvapia zaľúbenci Tereza a Milan. Český fitnes tréner sa do nevesty zamiloval počas toho, ako ju trénoval, pretože chcela schudnúť do svadobných šiat. A hoci jej experti vybrali sympatického Martina, on sa rozhodol, že osud chytí do vlastných rúk a túto svadbu jej prekazil. Pred oltárom nakoniec stál on.

Tereza a Milan zo Svadby na prvý pohľad. Zdroj: tv markíza

Napriek tomu, že Tereza bola prvotne v šoku, už po pár minútach priznala, že zažíva najkrajšie obdobie svojho života a zamilovala sa. Následne si užili dovolenku na Maldivách, na ktorej sa od seba ani na chvíľu neodtrhli. Obaja však priznali, že hoci sa milujú, veľkým problémom bude spoločné bývanie. Terka túžila rozbehnúť biznis na strednom Slovensku, do Česka sa odmietala presťahovať a Milan má v Prahe milovanú prácu akustického statika. Láska však napokon zvíťazila. Aj po konci šou sú stále spolu a veľmi sa ľúbia. Tereza sa dokonca odsťahovala za Milanom do Prahy, kde spolu začali žiť.

Tereza už býva s Milanom v Prahe. Zdroj: Instagram

A… Ešte tento rok v lete plánujú svoju skutočnú svadbu! Okrem toho si chcú rozbehnúť aj spoločný podnikateľsky biznis. Tereza si rozumie s Milanovými rodičmi a on zas s jej. Dokonca priznáva, že jej vôbec neprekáža, že zmenila svoje pôvodné plány a presťahovala sa do Prahy. Veľké finále si pozrite už dnes večer na Markíze.